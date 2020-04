Przełom w leczeniu jaskry? Pomóc ma terapia genowa

Jaskra dotyka ponad 64 milionów ludzi na całym świecie i jest główną przyczyną nieodwracalnej ślepoty. Jest to zwykle spowodowane gromadzeniem się płynu w przedniej części oka, co zwiększa ciśnienie wewnątrz oka i stopniowo uszkadza nerwy odpowiedzialne za wzrok. Obecne leczenie obejmuje krople do oczu, laser lub zabieg chirurgiczny, z których wszystkie mają ograniczenia i wady.

Zespół badawczy kierowany przez naukowców z Bristol Medical School: Translational Health Sciences przetestował nowe podejście, które może zapewnić dodatkowe opcje leczenia i korzyści. Ich odkrycia zostały opublikowane w czasopiśmie Molecular Therapy.

Terapia genowa w leczeniu jaskry

Naukowcy zaprojektowali terapię genową i wykazali słuszność koncepcji przy użyciu eksperymentalnych mysich modeli jaskry i ludzkiej tkanki dawcy.

Leczenie skierowane jest na część oka zwaną ciałem rzęskowym, która wytwarza płyn, utrzymujący ciśnienie w oku. Korzystając z najnowszej technologii edycji genów o nazwie CRISPR, gen o nazwie Aquaporin 1 w ciele rzęskowym został inaktywowany, co doprowadziło do zmniejszenia ciśnienia w oku.

Dr Colin Chu, wizytujący starszy pracownik naukowy w Bristol Medical School: Translational Health Sciences i odpowiadający autor badań, powiedział: „Obecnie nie ma lekarstwa na jaskrę, która może prowadzić do utraty wzroku, jeśli choroba nie zostanie wcześnie zdiagnozowana i wyleczona. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości przejdziemy do badań klinicznych tego nowego leczenia. Jeśli się powiedzie, może umożliwić długoterminowe leczenie jaskry za pomocą pojedynczego wstrzyknięcia do oka, co poprawiłoby jakość życia wielu pacjentów, jednocześnie oszczędzając czas i pieniądze”.

