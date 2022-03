Zrób paczkę dla dziecka ze szpitala przy Niekłańskiej. Potrzeba piżamek, szczoteczek i kapci

Szpital Dziecięcy im. Jana Bogdanowicza postanowił zorganizować akcję o nazwę „Paczka od szpitala”. Każdemu z małych pacjentów oraz ich opiekunom – uchodźcom z zaatakowanej Ukrainy personel chce wręczyć paczkę podstawowych produktów potrzebnych do spędzenia czasu na oddziale. Szpital zwrócił się do ludzi dobrej wolu, który w każdy poniedziałek, środę i piątek od 10.00 do 14.00 mogą wręczyć produkty potrzebne do kompletowania paczek.

Paczka od szpitala przy ul. Niekłańskiej – pomoc dzieciom i ich opiekunom

Wśród rzeczy dla małych pacjentów potrzebne są:

Piżamy dziecięce – różne rozmiary

Ubranka dziecięce: kaftaniki, śpioszki

Kapcie dziecięce

Butelki ze smoczkiem do karmienia

Smoczki uspakajające, gryzaki

Szczoteczki i pasty do zębów dla dzieci

Grzebienie/szczotki/gumki do włosów

Płyny/szampony do kąpieli

Balsamy do pielęgnacji ciała

Kremy na odparzenia

Oliwki

Chusteczki nawilżające

Pampersy – różne rozmiary

Mleko modyfikowane

Słoiczki dla dzieci: zupki, desery

Kaszki

Owsianki typu instant

Soki dla dzieci, musy owocowo-warzywne

Suszone owoce

Dla opiekunów dzieci przebywających w szpitalu najlepiej się sprawdzą:

Bluzy i spodnie dresowe – rozmiar M-XL

Klapki pod prysznic – rozmiar 37-42

Ręczniki

Szampony/żele pod prysznic, mydła

Szczoteczki i pasty do zębów

Grzebienie/szczotki do włosów

Podpaski, tampony

Chusteczki higieniczne

Woda w małych butelkach z dziubkiem

Batony energetyzujące

Produkty można zostawiać w holu głównym Szpitala (wejście od ul. Holenderskiej) po lewej stronie od wejścia.

„Bardzo dziękujemy za Wasze zaangażowanie – dzięki temu wsparciu jest szansa, że nasi Przyjaciele z Ukrainy poczują się choć odrobinę lepiej” – napisali przedstawiciele szpitala na stronie internetowej.

