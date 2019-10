Chcesz zostać ojcem? Z tej rzeczy musisz zrezygnować

Picie alkoholu trzy miesiące przed ciążą lub w pierwszym trymestrze ciąży wiązało się z podwyższeniem ryzyka wrodzonej choroby serca o 44 procent w przypadku picia ojców i 16 procent jeśli chodzi o matki, w porównaniu z brakiem picia. Upijanie się, zdefiniowane jako pięć lub więcej napojów spożytych jednorazowo było związane z prawdopodobieństwem wad wrodzonych o 52 procentach, kiedy mowa o pijących mężczyznach i 16 procentach w przypadku kobiet.

Picie szkodzi dziecku

„Upijanie się przez przyszłych rodziców jest ryzykownym i niebezpiecznym zachowaniem, które nie tylko może zwiększyć ryzyko urodzenia dziecka z wadą serca, ale także poważnie zaszkodzić zdrowiu” – powiedział dr Jiabi Qin z Xiangya School of Public Health w Chinach. Dodał, że wyniki sugerują, że gdy pary starają się o dziecko, mężczyźni nie powinni spożywać alkoholu przez co najmniej sześć miesięcy przed zapłodnieniem, podczas gdy kobiety powinny zaprzestać picia alkoholu rok wcześniej i nie pić go w ciąży.

Choroby serca są najczęstszymi wadami wrodzonymi, które dotykają około 1,35 mln dzieci każdego roku. Może to zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych w późniejszym życiu, nawet po leczeniu chirurgicznym. Te wady są też główną przyczyną zgonów okołoporodowych. Alkohol jest teratogenem i jest powiązany z zaburzeniem ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD – Fetal Alcohol Spectrum Disorder). Około jedno na czworo dzieci z FASD ma wrodzoną chorobę serca, co wskazuje, że alkohol może być również związany z tymi zaburzeniami.

Nie tylko matki nie powinny pić

Poprzednie badania weryfikujące związek między alkoholem a wrodzonymi chorobami serca koncentrowały się na matkach, z niejednoznacznymi wynikami. Jest to pierwsza metaanaliza, która ma na celu zbadanie roli picia alkoholu przez ojca.

Naukowcy opracowali dane opublikowane w latach 1991-2019, które pochodziły z 55 badań 41747 dzieci z wrodzonymi wadami serca i 297587 bez. Analiza wykazała nieliniową zależność między piciem alkoholu przez rodzica a wrodzonymi chorobami serca u dzieci.

Dr Qin powiedział: „Obserwowaliśmy stopniowo rosnące ryzyko wrodzonych chorób serca wraz ze wzrostem spożycia alkoholu przez rodziców. Zależność nie była istotna statystycznie przy niższych ilościach”. Jeśli chodzi o określone wady, badanie wykazało, że w porównaniu z abstynencją, picie matek było skorelowane z o 20 procent większym ryzykiem tetralogii Fallota, kombinacji czterech nieprawidłowości w strukturze serca.

Autorzy zauważyli, że było to badanie obserwacyjne i nie dowodzi związku przyczynowego, ani nie dowodzi, że picie przez ojca jest bardziej szkodliwe dla serca dziecka niż picie matki. Dane nie mogą być wykorzystane do określenia limitu spożycia alkoholu, które można uznać za bezpieczne.

Dr Qin powiedział: „Mechanizmy leżące u podstaw picia przez rodziców i wrodzonych chorób serca są niepewne i wymagają dalszych badań. Chociaż nasza analiza ma ograniczenia – na przykład nie określono rodzaju alkoholu – to wskazuje, że mężczyźni i kobiety planujący rodzinę powinni zrezygnować z alkoholu”.

