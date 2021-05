6 oznak, że możesz być w ciąży z bliźniaczej

Obecnie bliźnięta w łonie matki można rozpoznać już w szóstym do siódmego tygodniu ciąży. To bardzo wcześnie, zważywszy na to że brzuch może nie być jeszcze widoczny. Jednak niektóre delikatne symptomy mogą naprowadzać cię na odkrycie tego faktu. Na co zwrócić uwagę?

Te oznaki mogą wskazywać na ciążę bliźniaczą

Podwyższone poziomy hCG

Kiedy zachodzisz w ciążę, organizm zaczyna wytwarzać hormon gonadotropiny kosmówkowej (hCG). Jego poziomy gwałtownie wzrastają w pierwszych kilku tygodniach ciąży, co wykrywają domowe testy ciążowe wykrywają w moczu. Wyższe niż standardowo poziomy hCG mogą wskazywać, że jesteś w ciąży mnogiej, ale oczywiście nie masz jeszcze 100% pewności.

Ciężkie poranne mdłości

Ze względu na podwyższony poziom hormonu ciążowego hCG, kobiety noszące bliźnięta mogą mieć więcej nudności i wymiotów niż te, które noszą tylko jedno dziecko. Bardziej prawdopodobna jest również skrajna wersja porannych dolegliwości zwana hyperemesis gravidarum, która powoduje nudności i wymioty tak silne, że kobieta może potrzebować dożylnych płynów.

Mocne spektrum objawów

Wiele objawów ciąży jest spowodowanych zmianami hormonalnymi. Kiedy kobiety spodziewają się bliźniaków, mogą odczuwać cięższe objawy. Obejmuje to zmęczenie, częste oddawanie moczu, tkliwość piersi i duży apetyt na jedzenie. „Kiedy kobieta jest w ciąży z bliźniętami, jest bardziej narażona na takie objawy” – mówi Christine Greves, położna w szpitalu Winnie Palmer Hospital for Women & Babies w Orlando.

Większy brzuch

Szybki przyrost masy ciała nie jest ostatecznym wskaźnikiem ciąży bliźniaczej. W grę wchodzi bowiem również wzrost, poprzednia waga, dieta i typ ciała. Jednak wiele matek bliźniąt twierdzi, że ich brzuchy rosły wyjątkowo szybko.

Czynniki zwiększające szansę na bliźnięta

Niektóre kobiety mają większe szanse zajść w ciążę bliźniaczą niż inne. Wpływają na to czynniki takie jak:

Bliźnięta w rodzinie

Stosowanie metody in vitro

Wiek matki powyżej 35 lat

BMI powyżej 30

Wysoki wzrost matki

Poprzednia ciąża bliźniacza

Intuicja matki

Niektóre matki mogą instynktownie przeczuwać, że spodziewają się bliźniaków. Ciężko to wytłumaczyć naukowo, jednak instynktów macierzyńskich z pewnością nie warto ignorować. Jeśli masz takie podejrzenie, udaj się do lekarza w celu potwierdzenia przeczucia.

