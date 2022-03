Wypadanie włosów w ciąży – przyczyny, pielęgnacja i dieta

Nadmierne wypadanie włosów to jeden z częstych problemów, z którymi mierzą się przyszłe mamy. Wypadanie włosów związane jest przede wszystkim z działaniem hormonów ciążowych, jednak może się zdarzyć, że kondycja włosów ulegnie osłabieniu na skutek np. niedoborów żywieniowych. W czasie ciąży należy szczególnie dbać o stosowanie zdrowej diety, bo deficyt witamin i minerałów szkodzi nie tylko urodzie, ale przede wszystkim zdrowiu rozwijającego się płodu. Jak powstrzymać wypadanie włosów?

Dlaczego wypadają włosy w ciąży?

W ciąży włosy stają się słabsze i zaczynają wypadać. Choć najczęściej wypadanie włosów w ciąży nie jest bardzo nasilone, to i tak powoduje niepokój przyszłej mamy.

Nadmiernemu wypadaniu włosów sprzyjają zachodzące w organizmie kobiety ciężarnej zmiany hormonalne. Z powodu zwiększonej aktywności hormonów ciążowych pojawiają się także inne dolegliwości ciążowe, które są szczególnie uciążliwe w pierwszym trymestrze ciąży. W ciąży i po porodzie mogą pojawić się także dodatkowe zaburzenia hormonalne np. zaburzenia tarczycy, które objawiają się utratą włosów, dlatego nadmierne wypadanie włosów należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Na wypadanie włosów w ciąży, które związane jest z działaniem hormonów, nie mamy większego wpływu, jednak możemy zadbać o ogólny stan zdrowia, dzięki czemu wzmocnimy mieszki włosowe i unikniemy konieczności diametralnej zmiany fryzury.

Częste powody wypadania włosów w ciąży to także:

związany z nudnościami i wymiotami brak apetytu,

ogólne osłabienie organizmu,

stres związany z przebiegiem ciąży,

brak odpowiedniej ilości snu,

przemęczenie,

stosowanie diety ubogiej w witaminy i minerały,

niewłaściwa pielęgnacja włosów.

Zapotrzebowanie organizmu ciężarnych na witaminy i minerały znacząco się zwiększa, dlatego dość szybko dochodzi do pojawienia się ich niedoborów np. na skutek silnych mdłości i porannych wymiotów. Pośrednią przyczyną braku witamin w organizmie kobiety w ciąży są także zachcianki ciążowe, które często powodują, że przyszła mama ma ochotę jedynie na niezbyt zdrowe lub mało wartościowe pod względem odżywczym produkty. Dieta ciężarnej jest jednym z czynników, które w największym stopniu, oprócz działania hormonów, wpływają na kondycję włosów, skóry i paznokci.

Częste przyczyny wypadania włosów w ciąży to także m.in.:

stosowanie niskiej jakości farb koloryzujących,

nieumiejętne korzystanie z lokówki i prostownicy,

wykonywanie trwałej ondulacji,

negatywny wpływ czynników środowiskowych np. wysokiej temperatury latem i mrozu zimą.

Wypadanie włosów w ciąży jest szczególnie uciążliwe w pierwszym i trzecim trymestrze, jednak może pojawić się także w okresie poporodowym i w okresie karmienia piersią. Nie u wszystkich kobiet ciężarnych i matek karmiących problem ten występuje, co może mieć związek np. z odziedziczonymi genami oraz kondycją włosów sprzed ciąży.

Trzeba pamiętać, że wypadanie włosów jest również procesem czysto fizjologicznym. Codziennie wypada około 100 włosów, na których miejscu wyrastają nowe.

Pielęgnacja włosów w ciąży

Układ hormonalny kobiet ciężarnych działa na zwiększonych obrotach. Jest to całkowicie normalne, jednak czasami zdarza się, że osłabienie organizmu związane z ciążą, zmiany hormonalne, a także stres sprawiają, że widoczne są ślady wypadania włosów, czyli m.in. pojawienie się zakoli. Z tego względu trzeba szczególnie zadbać o prawidłową pielęgnację włosów w ciąży oraz wyeliminować dodatkowo osłabiające ich kondycję czynniki zewnętrzne.

Systematyczne mycie i odżywianie to podstawa codziennej pielęgnacji włosów, jednak w okresie ciąży trzeba zwrócić szczególną uwagę na m.in.:

zapewnienie włosom odpowiedniej ilości składników odżywczych z diety,

odpowiedni dobór środków do pielęgnacji włosów,

unikanie stresujących sytuacji,

unikanie częstego korzystania z akcesoriów do stylizacji, które nadmiernie osłabiają włosy.

Oczywiście, kobieta ciężarna może dbać o swój wygląd, stosując np. farby koloryzujące, kosmetyki oraz akcesoria do stylizacji, jednak powinna zwrócić uwagę na ich jakość. Zbyt wysoka temperatura suszarki, lokówki i prostownicy, chemiczne farby, lakiery i pianki mogą dodatkowo osłabiać włosy, sprzyjając ich nadmiernemu wypadaniu.

Pielęgnacja włosów w ciąży powinna opierać się na naturalnych produktach, które odżywiają włosy i dbają o skórę głowy. W ciąży można stosować bezpieczne i skuteczne produkty do mycia i pielęgnacji włosów, które zawierają w swoim składzie ekstrakt ze skrzypu polnego i inne wyciągi roślinne np. z pokrzywy, rumianku, szałwii oraz mięty. Naturalne kosmetyki do pielęgnacji włosów można bez problemu dobrać względem indywidualnych potrzeb, bo w ciąży włosy nie tylko nadmiernie wypadają, ale także stają się suche i łamliwe lub mogą zacząć się przetłuszczać.

Dla zdrowia włosów i poprawy samopoczucia warto stosować domowe maseczki na włosy, które poprawiają ich kondycję np. z aloesu, miodu oraz jogurtu naturalnego. Świetnie na włosy w ciąży działa także maseczka z żółtek jaja kurzego oraz oleju rycynowego, która stymuluje wzrost włosów i skutecznie redukuje problemy związane z ich nadmiernym wypadaniem.

W celu uzupełnienia codziennej pielęgnacji włosów możemy stosować także ziołowe płukanki i wcierki, które nie wpływają w negatywny sposób na zdrowie kobiet ciężarnych. W aptekach i drogeriach dostępnych jest wiele różnych kosmetyków do pielęgnacji włosów w ciąży, jednak skuteczną płukankę możemy przygotować także z produktów, które znajdziemy w naszej kuchni. Wzmacniająco na włosy wpływa np. płukanka z zielonej herbaty, która zmiękcza i odżywia włosy oraz przyśpiesza ich wzrost, płukanka z lawendy, a także płukanka z rozmarynu.

Co jeść, żeby wzmocnić włosy w ciąży?

Dieta w ciąży powinna zapewniać optymalną ilość niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu witamin, minerałów, białka, węglowodanów oraz zdrowych tłuszczów. Na zdrowie i kondycję oraz prawidłowy wzrost włosów przyszłej mamy wpływają przede wszystkim niedobory witamin i minerałów m.in. witamin z grupy B, witaminy C, żelaza, cynku, magnezu, krzemu i wapnia. Wypadaniu włosów sprzyjają również niedobory białka oraz aminokwasów, dlatego stosowana dieta powinna być bardzo różnorodna, aby dostarczała do organizmu wszystkie składniki odżywcze w odpowiedniej ilości.

Ginekolodzy często zalecają stosowanie suplementów diety dla ciężarnych, które uzupełniają niedobory witamin i minerałów w diecie oraz pomagają zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie organizmu kobiety ciężarnej na składniki odżywcze. Warto pamiętać, że w ciąży nie jest zalecany samodzielny dobór suplementów, bo niektóre ich składniki mogą w negatywny sposób oddziaływać na zdrowie płodu.

Zbilansowana dieta na wypadanie włosów w ciąży

Organizm kobiety ciężarnej potrzebuje różnych składników odżywczych, których brak może powodować rozwój anemii. Aby uniknąć nadmiernego wypadania włosów oraz zadbać o zdrowie dziecka, dieta ciężarnej powinna być bogata m.in. w:

zielone warzywa liściaste,

pomidory,

kolorową paprykę,

warzywa korzeniowe,

produkty pełnoziarniste,

nasiona roślin strączkowych,

wysokiej jakości mięso drobiowe, mięso królika, cielęcinę,

tłuste ryby morskie,

kiszonki,

jogurt naturalny, kefir, maślankę, twaróg,

zdrowe tłuszcze roślinne.

Jeżeli kobiecie ciężarnej nie szkodzą warzywa cebulowe, to również powinny znaleźć się w codziennej diecie. Cebula, por i czosnek to cenne źródła bardzo ważnych dla zdrowia i kondycji organizmu witamin i minerałów, a także aminokwasów siarkowych, które poprawiają kondycję włosów oraz skóry.

Wypadanie włosów po porodzie

W ciąży wypadanie włosów związane jest z osłabieniem organizmu i działaniem hormonów ciążowych, ale kondycja włosów może ulec osłabieniu także po porodzie. To normalne, że poród oraz występujące w okresie karmienia piersią zmiany hormonalne wpływają na stan zdrowia i wygląd włosów.

Po porodzie życie młodej mamy koncentruje się przede wszystkim na dziecku, co skutkuje zaniedbywaniem swojego zdrowia, a także sprzyja występowaniu niedoborów żywieniowych. Wypadanie włosów nasila się, gdy kobieta stosuje dietę eliminacyjną, co ma związek z niekorzystną reakcją niemowlęcia na spożywane przez nią pokarmy.

Ważne: diety eliminacyjnej podczas karmienia piersią nie należy stosować profilaktycznie. Jadłospis mamy, której dziecko nie cierpi z powodu kolki i nie ma objawów alergii, nie musi składać się jedynie z kilku produktów spożywczych. Najlepiej dietę na czas karmienia piersią uzgodnić z pediatrą lub doświadczonym dietetykiem, bo niedobory składników odżywczych w diecie kobiety karmiącej odbijają się nie tylko na jej wyglądzie zewnętrznym, ale także ogólnym stanie zdrowia, prowadząc do m.in. osłabienia kości i zębów, a także anemii.

Po urodzeniu dziecka i w czasie karmienia naturalnego możemy wzmocnić włosy i uniknąć ich nadmiernego wypadania w stosunkowo prosty sposób – dbając o właściwą pielęgnację włosów, stosując bogatą w składniki odżywcze dietę, a także unikając stresujących sytuacji, już w kilka tygodni po porodzie zauważymy, że wypadanie włosów ustępuje samoistnie.

Podsumowanie

Ciąża to wyjątkowy okres w życiu każdej kobiety, w którym mogą pojawić się nie tylko typowe dolegliwości ciążowe, ale także problemy z włosami i skórą głowy. Wypadanie włosów w ciąży jest spowodowane m.in. wzrostem poziomu estrogenów. Problem wypadania włosów w ciąży, po porodzie i podczas laktacji można rozwiązać, stosując zdrową, urozmaiconą dietę, która będzie bogata w składniki odżywcze, a także wybierając odpowiedni sposób pielęgnacji osłabionych włosów. Szczególnie korzystnie na kondycję włosów w ciąży wpływają ekstrakty roślinne i zioła, które stymulują ich wzrost i zapobiegają wypadaniu m.in. skrzyp polny, rozmaryn, zielona herbata, a także stanowiący składnik maseczek na osłabione włosy olej rycynowy.

