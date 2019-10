Jak powiedzieć dziecku o rozwodzie?

Jak powiedzieć dziecku, że się rozwodzimy? W jaki sposób chronić dzieci i ich emocje? Jak zaplanować opiekę, by nie czuły się porzucone? Na ten temat rozmawiały Żaneta Bogdziewicz, blogerka i rozwiedziona mama, oraz Zuzanna Suchecka, psycholog dziecięcy i młodzieżowy. Obejrzyj materiał wideo:

Rozwód – dziecko nie jest niczemu winne

Jak podkreśla psycholog, najważniejsze to dać dziecku przestrzeń do przeżywania emocji, które odczuwają, nie bagatelizować ich. Dać możliwość wypłakania się, wydostania się złości. Należy wytłumaczyć dziecku, że czasem po prostu tak się dzieje, że rodzice nie mogą być razem, ponieważ bardzo dużo się kłócą i lepszym pomysłem jest, by byli oddzielnie. Dziecku musi też mieć stuprocentową pewność, że jest kochane przez oboje rodziców i rozstanie nie ma z nim żadnego związku. Że mimo dwóch domów dalej będzie kochane przez mamę i tatę i może się z nimi regularnie spotykać. Niezwykle ważne jest to, by nie oczerniać drugiego rodzica w oczach dziecka i nie robić z niego swojego powiernika.

