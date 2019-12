Zespół Tourette'a u dzieci – jak dostrzec objawy?

Świadomość przeciętnego człowieka na temat nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADHD) i stanów lękowych u dzieci poprawiła się w ostatnich latach. Jednak postępy w świadomości dotyczącej tików i zespołu Tourette'a nie były tak znaczące pomimo tego, że dotykają one około 1 na 100 dzieci.

Ponieważ przeklinanie i nieodpowiednie zachowanie są postrzegane jako najbardziej wymowny znak tików, naukowcy podają, że wielu rodziców może przegapić inne, bardziej powszechne objawy. „Rodziny mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że niektóre z zachowań funkcjonalnych, które wykonujemy każdego dnia, takie jak oczyszczanie gardła, kaszel, wąchanie lub mruganie, są uważane za najczęstsze tiki”.

Tik, nerwy czy alergia?

Aby lepiej zrozumieć, czy twoje dziecko ma tik, dr Jerry Bubrick, starszy psycholog kliniczny i dyrektor oddziału zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych w Child Mind Institute mówi, że ważne jest, aby zrozumieć, co to jest tik. Tiki są definiowane jako ruch mimowolny, chociaż według innych źródeł są one dobrowolne. „Wiele osób z tikami będzie miało przeczucie, że je wykona – odczuwa się w ciele fizjologiczne uczucie poprzedzające tiki” – powiedział Bubrick. Mówi, że najlepszym porównaniem jest uczucie mrowienia, które pojawia się w nosie tuż przed kichnięciem. „Wiele osób z zaburzeniami tiki będzie odczuwać takie odczucia w swoim ciele, zwykle tam, gdzie tik ma się pojawić, a wykonanie tiku powoduje, że to uczucie znika”.

Nerwowe drgawki są podobne do tików. Bubrick mówi, że różnica polega na tym, że gdy osoba może zidentyfikować uczucie w ciele przed nadejściem tiku lub drgania i jeśli wykonanie drgnięcia poprawi ich samopoczucie, to doświadcza tiku. Jeśli robienie drgań lub tików nie poprawi ich samopoczucia, przyczyną może być nawyk nerwowy.

Jeśli chodzi o alergie, wiele z nich może wywoływać objawy fizjologiczne podobne do tików, takie jak mruganie, kaszel, oczyszczanie gardła lub wąchanie. Pierwsza wizyta u pediatry jest ważna, ponieważ samodzielne ustalenie przyczyny może być trudne. Dziecko może przyjmować leki przeciwalergiczne na oczyszczanie gardła lub kaszel, które uważa się za związane z pyłkami w miesiącach jesiennych, ale objawy utrzymują się w innych porach roku, kiedy stężenie pyłków jest niskie.

Jak diagnozuje się tiki?

Bubrick twierdzi, że dzieci często doświadczają przejściowych tików w dzieciństwie przez kilka tygodni. Jednak pediatra może ocenić, czy twoje dziecko powinno odwiedzić specjalistę. „Nie możemy zdiagnozować tych tików jako zaburzenia, chyba że wiemy na pewno, że medycyna nie tłumaczy objawów. Nierzadko zdarza się, aby udać się do neurologa, alergologa lub laryngologa, aby sprawdzić, czy nie dzieje się nic chorobowego, co powoduje objawy. Jeśli badania wykazują, że nic się nie dzieje, łatwiej jest zdiagnozować tiki” – powiedział Bubrick.

Jeśli zostanie ustalone, że dziecko może mieć tiki, zostaje skierowane do opiekuna behawioralnego, takiego jak psycholog dziecięcy lub terapeuta. Wówczas określa się, czy występują u niego choroby współistniejące, często związane z zaburzeniami tiki, takimi jak lęk, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (OCD) lub ADHD. Zaburzenie z gatunku tików oznacza, że ​​dziecko ma tylko tiki ruchowe (jakikolwiek ruch ciała, takijak drżenie oczu lub wznoszenie ramion) lub tylko tiki głosowe (wszystko, co wydaje dźwięk, w tym kaszel lub oczyszczanie gardła).

Zespół Tourette'a jest rodzajem zaburzenia tikowego, w którym dziecko ma wiele tików motorycznych i co najmniej jeden tik głosowy.

