9 oznak wyjątkowo inteligentnego dziecka

Wszyscy rodzice uważają, że ich dziecko jest wyjątkowo inteligentne. Jeśli jesteś rodzicem bardzo inteligentnego dziecka, będziesz zdumiony niesamowitym słownictwem swojego dziecka i jego zdolnością do logicznego myślenia. Będzie zasypywać cię swoimi pytaniami i rozmawiać o wszystkim, czego się uczy. Oto 9 rzeczy, na które należy zwrócić uwagę:

1. Szybka nauka czytania

Wczesne czytanie jest często znaczącym wskaźnikiem inteligencji. Takie dzieci często mają nienasycony apetyt na czytanie. Może być konieczne zmuszenie ich do zaprzestania czytania, aby mogli jeść posiłki lub iść spać. Znalezienie książek odpowiednich do wieku może być wyzwaniem. Sięgnij po stare klasyki, aby znaleźć trudne, ale odpowiednie dla wieku materiały do ​​czytania. Te klasyczne książki są często pomijane w szkołach, ale stanowią bogate źródło wiedzy dla dziecka.

2. Kreatywna zabawa samemu

Dzieci uwielbiają się bawić, ale wyjątkowo inteligentne dzieci mają rozbudowaną wyobraźnię, jeśli chodzi o zabawę w pojedynkę. Często tworzą wyimaginowanego przyjaciela. Chociaż jest to wspólne dla wszystkich dzieci, uzdolnione dzieci są wyjątkowo kreatywne.

3. Duża ciekawość

Utalentowane dzieci są ciekawe wszystkiego, co ich otacza. Mają ciekawy umysł i mają tendencję do kwestionowania wszystkiego. Czujesz się przytłoczony ich pytaniami, zwłaszcza gdy ich problemy wykraczają poza to, co znasz. To świetny czas, aby wyciągnąć książki na tematy, które ich najbardziej interesują.

4. Wytrwałość w nauce

Kiedy wyjątkowo inteligentne dzieci znajdują temat, który ich interesuje – chcą wiedzieć o nim wszystko. Będą wytrwałe w zadawaniu pytań na ten temat, czytaniu i rozmawianiu o tym. Są też wytrwali w rozwiązywaniu problemów i chcą znaleźć odpowiedzi. Mają niesamowitą ilość energii i oddania różnym sprawom.

5. Niezwykła twórczość

Twoje wyjątkowo inteligentne dziecko może być niezwykle kreatywne. Badania pokazują, że kreatywni ludzie mogą wymyślać nowatorskie sposoby rozwiązywania problemów, podczas gdy inteligentni ludzie rozwiązują problem w bardziej logiczny sposób. Naukowcy nie rozumieją związku między inteligencją a kreatywnością, ale wydaje się powszechny, gdy dziecko jest szczególnie inteligentne. Ta kreatywność zapewnia dziecku myślenie nieszablonowe i twórcze.

6. Świetna pamięć

Twoje utalentowane dziecko może mieć niesamowitą pamięć do faktów i liczb. Niektóre zdolne dzieciaki dla zabawy zapamiętują numery telefonów lub numery rejestracyjne samochodu. Są jak chodząca książka zawierająca informacje, które przeczytali. Często potrafią zapamiętać fakty matematyczne i przeliterować słowa po spojrzeniu na nie ich tylko raz.

7. Wysoka wrażliwość

Utalentowane dzieci mogą być bardzo wrażliwe. Ta wrażliwość oznacza, że ​​są bardzo świadomi swoich uczuć i uczuć innych ludzi. Są również wrażliwe na dotyk. Dlatego nie lubią szorstkich ubrań ani metek po wewnętrznej stronie koszul. Nie lubią skarpet ze szwami ani zbyt twardego lub miękkiego krzesła. Ta cecha może stanowić wyzwanie dla rodzica, ale jest częścią tego, kim jest twoje dziecko.

8. Silna wola

Łatwo się frustrują, gdy muszą przestać robić coś, co im się podoba lub czują, że ich nie słuchasz. Nie rozumieją, dlaczego muszą przestać czytać, ponieważ jest to dla nich takie ważne. Powiedzą ci, dlaczego powinieneś pozwolić im robić, co chcą. Są pewni swoich opinii i przekonujący w swoich argumentach. Ich siła woli jest zadziwiająca.

9. Duża bezpośredniość

Wysoce inteligentne dzieci wydają się zbyt dojrzałe jak na swój wiek. Ponieważ nie boją się kontaktów i mają rozległe słownictwo, lubią wchodzić w interakcje z dorosłymi na swoim poziomie. Czasami są postrzegani jako niegrzeczni lub bezczelni, gdy poprawiają błąd osoby dorosłej lub zadają osobiste pytania, ale zwykle są po prostu ciekawi i bezpośredni.

