Jak obliczyć, ile wzrostu będzie miało dziecko w przyszłości? Istnieje kilka metod

O to, jak wysokie będzie dziecko w przyszłości czasem zamartwiają się rodzice, którzy oboje są bardzo wysocy bądź niscy. Istotnie, wzrost dziecka w dużej mierze zależy od genetyki, ale warto też pamiętać, że najmłodsi rosną w swoim własnym tempie. Niemal każdy zna przykład osoby, która do pewnego wieku była najniższa w klasie, a później nagle wystrzeliła w górę albo znów tych, którzy szybko rośli w stałym tempie lub przeciwnie – zawsze byli mali i pozostali niewysocy.

Jeśli martwisz się wzrostem dziecka, warto sprawdzić w siatkach centylowych, w granicach którego z centyli się ono plasuje. Jeśli wynik cię zaniepokoi, zawsze warto udać się do lekarza, który rozwieje wątpliwości. Można również skorzystać z metod obliczania tego, jak wysokie będzie dziecko. Sposoby te nigdy jednak nie dadzą 100-procentowej pewności, ponieważ przewidzenie tego, ile z całą pewnością będzie mierzył w przyszłości dany człowiek, po prostu nie jest możliwe. Warto też pamiętać, by mierzyć wzrost dziecka co 3 miesiące, a nie rzadziej, jak to często bywa np. w przypadku nastolatków.

Jak wysokie będzie dziecko? Sumowanie wzrostu rodziców

Pierwszą z metod, które pomogą przewidzieć przyszły wzrost dziecka, jest ta polegająca na zsumowaniu wzrostu matki i ojca (w centymetrach). Później należy dodać kolejne 13 cm w przypadku chłopców, a w przypadku dziewczynek – 13 cm odjąć. Uzyskany wynik trzeba podzielić przez dwa.

Jak wysokie będzie dziecko? Podwojenie wzrostu

Inną metodą na oszacowanie wzrostu, jaki kiedyś osiągnie dziecko jest podwojenie tego, ile mierzyło ono w danym czasie. W przypadku chłopca podwaja się wzrost z czasów, gdy miał on 2 lata, a w przypadku dziewczynek podwaja się ich wzrost z okresu, gdy miały 18 miesięcy.

Jak wysokie będzie dziecko? Badanie wieku kostnego

Badanie wieku kostnego wykonywane jest przez radiologa, ale tylko w przypadkach, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że u danego dziecka pojawiły się zaburzenia wzrostu. Radiolog oblicza wskaźnik wzrostu ostatecznego (PAH), oceniając wiek kostny na podstawie zdjęcia RTG i korzystając z tabel Bayleya i Pineau. Potem rodzic i dziecko udają się z wynikiem do endokrynologa, który sprawdza, czy wynik zgadza się ze wzrostem metrycznym.

Jak stymulować wzrost dziecka?

Co, oprócz czynników genetycznych, na które nie mamy wpływu, może przyczynić się do właściwego – proporcjonalnego i odpowiedniego do swojego wieku – wzrostu dziecka? Jest na to kilka odpowiedzi, jednak pamiętajmy, że nie ma nic złego w tym, iż dane dziecko jest niższe lub wyższe od większości rówieśników swojej płci. Zwłaszcza jeśli ma niewysokich rodziców i odwrotnie. W jego przypadku wymienione poniżej czynniki również pomogą mu zdrowo wzrastać, ale w tym przypadku zdrowo będzie oznaczało – na tyle, na ile jest to zgodne z odziedziczonymi po przodkach genami.

1. Właściwa dieta

Rosnące dziecko powinno spożywać pełnowartościowe posiłki, złożone z warzyw i owoców, nabiału, jajek, mięsa drobiowego i ryb. Zdecydowanie niewskazane są słodkie lub tłuste przekąski: batony, chipsy, sztucznie barwione napoje.

2. Odpowiednia ilość snu

Sen jest bardzo ważny ze względu na to, że w jego pierwszych godzinach uwalnia się hormon wzrostu. Najlepiej, by dziecko położyło się do łóżka najpóźniej o 22, ponieważ godziny 22-24 to czas największej aktywności wspomnianego hormonu.

3. Aktywność fizyczna

Dzieci zazwyczaj same z siebie lubią się dużo ruszać i warto im tego nie utrudniać. Jeśli szkoła znajduje się blisko miejsca zamieszkania, lepiej iść tam pieszo albo podjechać rowerem, a w weekend przejść się na rodzinny spacer. Nie chodzi o wymagające ćwiczenia fizyczne, ale dodanie do lekcji wf-u jeszcze dodatkowych aktywności. Basen, karate czy taniec – każde dziecko znajdzie coś dla siebie.

