Przytulanie, masaż, głaskanie. Fizyczny dotyk związany z rozwojem mózgu u dzieci

Od samego początku życia dzieci uczą się od swoich opiekunów i są od nich zależne. Dorosły pomaga im komunikować się z nimi i odkrywać ich świat. Dzieci potrzebują kochającego dorosłego, ponieważ ufają, że zapewni im bezpieczeństwo.

Dotyk niezbędny do lepszego rozwoju mózgu

Badania pokazują, że pozytywny dotyk jest niezbędny do rozwoju, ponieważ bezpośrednio wpływa na funkcje poznawcze mózgu i rozwój społeczno-emocjonalny. Według National Institutes of Health dotyk w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju wczesnego dzieciństwa.

Pozytywny kontakt fizyczny znacząco wpływa na krótkotrwały rozwój neurologiczny od samego początku życia dziecka. Jako niemowlęta, dzieci potrzebują tego kontaktu, ponieważ pomaga im on poznać otaczający je świat. Pomaga im również w tworzeniu więzi z opiekunami, umożliwiając im rozwijanie pozytywnych umiejętności tworzenia więzi. Wszystko to przyczynia się do rozwoju dziecka: społecznego, emocjonalnego i intelektualnego.

Bez wystarczającego pozytywnego kontaktu we wczesnym okresie życia dzieci będą pozbawione opieki i będą walczyć o rozwój. Mogą pozostawać w tyle za swoimi rówieśnikami, a ta walka może ostatecznie mieć trwały wpływ na ich życie.

Przykłady pozytywnego dotyku

Aby zapewnić dzieciom pozytywny kontakt fizyczny, musisz wiedzieć, co stanowi pozytywny dotyk. Oto kilka przykładów:

lekki masaż niemowląt

delikatne głaskanie

kołysanie lub trzymanie dziecka

przytulanie, bez odmawiania gdy dziecko o to prosi

czytanie książki, gdy dziecko siedzi na twoich kolanach

trzymanie ręki podczas chodzenia

delikatne głaskanie po twarzy

