Bezsenność u dzieci – problem, który wielu rodziców bagatelizuje

Bezsenność dotyka nie tylko dorosłych. Z badań wynika, że dzieci śpią coraz krócej, co negatywnie wpływa na ich życie. O tym problemie opowiedział pedagog społeczny prof. Mariusz Jędrzejko. – Mogę powiedzieć rodzicom, że do 12-13 roku życia wszystkie technologie cyfrowe muszą być wyłączone o 21. A o 22 musi być wyłączone światło. To nie jest średniowiecze. To jest struktura funkcjonowania mózgu dziecka – powiedział. Obejrzyj cały materiał:

Co powoduje bezsenność u dzieci?

Często bezsenność jest objawem spowodowanym przez coś innego. Możliwe przyczyny bezsenności mogą obejmować:

inne zaburzenia snu (takie jak zespół niespokojnych nóg lub obturacyjny bezdech senny),

niepokój lub stres,

stan medyczny, psychiczny lub rozwojowy, taki jak astma, depresja, zespół z deficytem uwagi / nadpobudliwością (ADHD) lub autyzm,

niektóre leki, takie jak steroidy lub leki przeciwdepresyjne,

kofeina, występująca w wielu rodzajach napojów gazowanych i energetyzujących.

Czytaj też:

Katar u dziecka. Czy wymaga wizyty u lekarza?

Rodzice lub opiekunowie dzieci cierpiących na bezsenność często zgłaszają, że dziecko cierpi w ciągu dnia. Objawy dzienne mogą obejmować:

zmęczenie, senność,

upośledzenie pamięci,

problemy z wynikami społecznymi, rodzinnymi, szkolnymi,

zaburzenia nastroju lub drażliwość,

problemy behawioralne (nadpobudliwość, agresja lub zachowania buntownicze),

zmniejszona motywacja,

słaba kontrola impulsów,

niska tolerancja na frustrację.

Czytaj też:

Naukowcy: Autyzm u dziecka można przewidzieć, badając krew jego mamy