Jak pozostać cierpliwym, gdy dziecko ciągle pyta „Dlaczego”?

Jeśli denerwuje cię ciągłe zadawanie pytań przez dziecko, spójrz na to zagadnienie od strony naukowej. Popularne „Dlaczego”?, na które czasem nie mamy odpowiedzi, jest naturalnym etapem, przez który przechodzi intensywnie rozwijający się mózg kilkulatka.

„Niestety, nie ma ustalonych ram czasowych na pytania i ciekawość malucha. Ta faza rozwoju będzie wymagała cierpliwości ze strony rodziców” – mówi dr Tina Payne Bryson, psychoterapeutka i autorka książki The Whole-Brain Child.

To kwestia rozwojowa

Choć mogą być niezwykle irytujące, pytania z serii „a dlaczego?” są niczym kamień milowy w rozwoju dziecka. Jak podkreśla dr Tina Payne Bryson, dzieci zadają pytania ze względu na gwałtowny wzrost lewej części mózgu, który pozwala im dowiedzieć się, jak działa świat. Jest to odzwierciedleniem głębokiej ciekawości, która jest podstawą do rozpoczęcia poważniejszej nauki. Chociaż możesz chcieć wyrwać włosy i wybiegać z krzykiem z domu, gdy twoje dziecko pyta po raz dziesiąty o daną kwestię, powinieneś pozostać cierpliwy.

„Przypominam rodzicom, że ich zadaniem jest wychowanie zdrowo funkcjonującego członka społeczeństwa. Lekceważenie lub poirytowanie ze strony rodziców może być szkodliwe” – twierdzi dr Napatia T. Gettings, psychiatra z Florydy.

Jak sobie radzić z poirytowaniem?

Dr Gettings i dr Bryson sugerują stosowanie taktyk opóźniania, jak np. powiedzenie: „To świetne pytanie – czy możemy wrócić do tego trochę później?”. Można zachęcać też dziecko do samodzielnego szukania odpowiedzi w książkach tematycznych. Zapracowani rodzice mogą spróbować przekierować uwagę dziecka na coś innego, jak przeczytanie książki lub zaśpiewanie piosenki, aby znaleźć dogodną chwilę na rozwianie jego wątpliwości. Można też poprosić dziecko, aby postawiło własne hipotezy i sprawdzić, czy może samodzielnie dojść do właściwego wniosku.

Ostatecznie eksperci po prostu doradzają cierpliwość. Dr Bryson zaznacza, że od narodzin do piątego roku życia mózg dziecka rozwija się szybciej, niż w jakimkolwiek innym okresie życia. Ważne jest, aby dziecko czuło, że jego pytania są ważne. Dzieci często próbują nawiązać więzi z rodzicami za pomocą wszystkich swoich pytań. Przyznanie się, że nie znasz odpowiedzi, ale chcesz ją poznać, także jest dobrą taktyką.

