Zanieczyszczenie powietrza naraża dzieci na większe ryzyko chorób w wieku dorosłym

Zgodnie z nowym badaniem przeprowadzonym przez Uniwersytet Stanforda, dzieci narażone na zanieczyszczenia powietrza, takie jak dym z pożarów i spaliny samochodowe nawet przez jeden dzień mogą być skazane na wyższy wskaźnik chorób serca i innych dolegliwości w wieku dorosłym.

Analiza opublikowana w Nature Scientific Reports jest pierwszą tego rodzaju analizą, w której zbadano skutki zanieczyszczenia powietrza na poziomie pojedynczych komórek i jednocześnie skupiono się na układzie krążenia i odpornościowym u dzieci. Potwierdza to wcześniejsze badania, że powietrze o niskiej jakości może spowodować zmiany w regulacji genów w sposób, który może mieć długoterminowy wpływ na zdrowie.

Przebieg badania

Naukowcy przebadali grupę dzieci w wieku 6-8 lat, głównie pochodzenia latynoskiego, we Fresno w Kalifornii, mieście dotkniętym jednym z najwyższych w kraju poziomów zanieczyszczenia powietrza, spowodowanym m.in. uprzemysłowionym rolnictwem i pożarami lasów. Korzystając z kombinacji stałych dziennych stężeń zanieczyszczeń mierzonych w centralnych stacjach monitorowania powietrza we Fresno, dziennych stężeń z okresowego pobierania próbek przestrzennych oraz danych meteorologicznych i geofizycznych, zespół badawczy oszacował średni stopień narażenia na zanieczyszczenia powietrza w ciągu 1 dnia, 1 tygodnia i 1, 3, 6 i 12 miesięcy przed każdą wizytą uczestnika. W połączeniu z kwestionariuszami dotyczącymi zdrowia i danych demograficznych, odczytami ciśnienia krwi i próbkami krwi, dane zaczęły tworzyć niepokojący obraz.

Naukowcy zastosowali tzw. spektrometrię mas do analizy komórek układu odpornościowego po raz pierwszy w tym badaniu. Podejście to pozwoliło na bardziej czułe pomiary do 40 markerów komórek jednocześnie, zapewniając bardziej dogłębną analizę skutków narażenia na zanieczyszczenia, niż było to wcześniej możliwe.

Ustalenia nie były optymistyczne

Ciągła ekspozycja na drobne cząstki, znane jako PM2,5, tlenek węgla i ozon wiąże się ze zwiększoną metylacją, zmianą cząsteczek DNA, która może zmieniać ich aktywność bez zmiany ich sekwencji. Ta zmiana w ekspresji genów może zostać przekazana przyszłym pokoleniom.

Naukowcy odkryli również, że narażenie na zanieczyszczenie powietrza koreluje ze wzrostem liczby monocytów, białych krwinek, które odgrywają kluczową rolę w tworzeniu się blaszek w tętnicach i mogą prawdopodobnie predysponować dzieci do chorób serca w wieku dorosłym. Potrzebne są przyszłe badania, aby zweryfikować długoterminowe konsekwencje.

