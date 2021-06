Jak uśpić niemowlę? 5 porad dla rodziców

Usypianie niemowlaka to zadanie, na które młodzi rodzice często poświęcają najwięcej czasu. Jak to zrobić skutecznie, by niemowlę smacznie zasnęło i nie wybudzało się, gdy poczuje, że rodzica nie ma obok? Czy można nauczyć tak małe dziecko spać we własnym łóżeczku? Postaramy się skutecznie rozwiać wątpliwości krążące wokół snu niemowlaka.

Spokojny sen niemowlaka

Nieprzespane noce to największa zmora młodych rodziców. Zestresowani nową życiową sytuacją, do której nie mieli szansy nawet się przyzwyczaić, zmęczeni ciągłą czujnością i nieustannym skupianiem uwagi na maluszku, nie zawsze dobrze sobie radzą z usypianiem malucha. Może to skutkować problemami z zasypianiem, które przekładają się na funkcjonowanie całej rodziny.

Niewyspane i zmęczone dziecko jest marudne, głośno płacze, nie daje się nakarmić ani utulić, co wyzwala u rodziców reakcję stresową. Nic nie przeraża bardziej niż ciągły krzyk niemowlaka – zwłaszcza w nocy. Jak więc okiełznać maluszka i nauczyć go zasypiania?

Zadbaj o potrzeby noworodka

Aby dziecko mogło zasnąć, musi być przewinięte i najedzone. To podstawowe potrzeby, które muszą zostać zaspokojone. Najedzone dziecko najczęściej spokojnie zasypia przy piersi mamy albo na rękach po zjedzeniu pokarmu z butelki. Wtedy można spokojnie odłożyć je do łóżeczka, kołyski czy kokonu i poczekać aż wybudzi się na kolejne karmienie.

Tak dzieje się najczęściej w pierwszych trzech miesiącach życia maluszka, gdy dziecko przesypia nawet do 20 godzin na dobę. Jest to sytuacja idealna, która jednak nie musi wcale być oczywista.

Najczęstsze problemy ze snem

1. Kolka

Problem pojawia się, gdy dziecko cierpi na kolkę. Bóle brzucha mogą skutecznie utrudnić zasypianie i sprawić, że codzienne rytuały staną się o wiele trudniejsze. W takiej sytuacji może pomóc odbijanie maluszka po posiłku, masowanie brzuszka oraz spowijanie go w kocyk lub kokon, by czuło się bezpieczniejsze. Jeśli kolki są bardzo silne, należy pod kontrolą pediatry podać maluszkowi krople, które ułatwią rozbijanie pęcherzyków powietrza.

2. Sen tylko na rękach

Niektóre dzieci nie potrafią zasnąć bez czułych ramion rodziców. Może to doprowadzić do sytuacji, w której rodzic musi siedzieć na łóżku z dzieckiem, by mogło ono spać na jego brzuchu lub klatce piersiowej. Jeśli maluszek nauczy się spać w tej pozycji, może stać się nieodkładalny, co oznacza, że nie da się go przełożyć do łóżeczka, bo dziecko natychmiast się wybudzi.

Po pewnym czasie może to poskutkować tym, że dziecko nie będzie potrafiło zasnąć bez rodzica. Aby do tego nie dopuścić, warto je odkładać za każdym razem, gdy mocniej zaśnie. Można położyć wcześniej na prześcieradełko ciepłą pieluszkę, by maluch nie wybudził się na skutek zmiany temperatury, gdy położymy go do łóżeczka.

Dobrą metodą jest również branie dziecka na ręce w kokonie lub rożku, dzięki czemu będzie czuło się zaopiekowane i bezpieczne. Owinięte łatwiej daje się odłożyć. Pamiętajmy, że maluszki przez 9 miesięcy przebywały w ciasnym środowisku w brzuchu mamy, dlatego lepiej się czują w małej przestrzeni. Czasem przyczyną trudności z zasypianiem w łóżeczku jest... zbyt duża jego powierzchnia. Kokon lub rożek powinny rozwiązać ten problem.

3. Wysoka wrażliwość

Niektóre dzieci mają wysoką wrażliwość („high need baby” - dzieci wysoko wymagające), przez co ciężko im się wyciszyć i zasnąć. Takie maluszki może rozpraszać wszystko – zwyczajne domowe dźwięki, takie jak czajnik kuchenny, pralka czy dzwonek do drzwi, otwarte okno, skrzypnięcie drzwi czy podłogi. Nie da się tego zmienić, bo to cecha indywidualna osobowości, dlatego trzeba zrobić wszystko, by niemowlęciu ułatwić spokojny sen.

Sprawdzi się zaciemnianie zasłon w pokoju, wyciszanie dźwięków i stwarzanie maluszkowi warunków do tego, by mógł się uspokoić i zasnąć. Przed drzemką nie należy włączać niemowlakowi grających zabawek, telewizora czy radia, bo nie poradzi sobie z nadmiarem bodźców. Dobrze jest zabrać dziecko na spacer w spokojne miejsce albo łagodnie mu pośpiewać. Sprawdzą się również delikatne grające pozytywki lub biały szum.

4. Rytm dnia

Stały rytm dnia to coś, co ułatwia funkcjonowanie nie tylko dziecka, ale również rodziców. Gdy niemowlę wie, że po jedzeniu będzie spacer, a po spacerze zabawa i kąpiel, łatwiej odnajdzie się w rzeczywistości. Stały rytm dnia sprawia, że dziecko czuje się bezpiecznie, zna kolejność wykonywanych czynności i jest spokojniejsze.

Codzienne rytuały ułatwiają mu również zasypianie. Przewinięte i najedzone powinno zasnąć w wózku i spokojnie przespać cały spacer. Podobnie wieczorem – wykąpane i nakarmione także powinno zasnąć.

5. Stałe miejsce do spania

Bardzo ważne jest, by niemowlę miało własne miejsce do spania. Warto nauczyć je, że drzemki odbywają się w łóżeczku w sypialni rodziców lub pokoju dziecka. Nawet jeśli maluszek nie potrafi sam zasnąć w łóżeczku, należy go do niego odkładać, gdy tylko uśnie w ramionach rodziców. Dzięki temu dziecko oswaja się ze swoim miejscem i uczy, że właśnie tam wypoczywa.

Dobrze jest również zapewnić dziecku dobre warunki do spania. W sypialni nie powinno być gorąco, a temperatura nie może przekraczać 21 stopni Celsjusza. Warto również porządnie przewietrzyć pomieszczenie przed drzemką, a gdy maluszek zaśnie, przymknąć drzwi, by dźwięki z pozostałej części domu nie były dla niego zbyt głośne.

Wprowadzenie tych zasad znacząco ułatwia funkcjonowanie całej rodziny i usypianie maluszka. A wypoczęte i szczęśliwe dziecko to wypoczęta i szczęśliwa rodzina.

