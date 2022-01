Te dwa pierwiastki poprawią odporność dziecka. Sprawdź, gdzie je znajdziesz

Układ immunologiczny dziecka jest jak czysta karta i kształtuje się w pierwszych latach życia. To, w jakich warunkach mieszka i rozwija się dziecko, co je, a także jak często przebywa na zewnątrz, wpływa na pracę jego układu odpornościowego.

Aby maluch uodpornił się na działanie wirusów, a jego układ immunologiczny wytworzył przeciwciała, musi mieć z nimi kontakt. Najgorszą rzeczą, jaką mogą zrobić rodzice, jest izolacja malucha od czynników zewnętrznych. A wielu rodziców właśnie to robi – przepełnieni strachem, by ich dziecko nie zachorowało, wolą trzymać je w domu, myśląc, że w ten sposób je ochronią. Jest dokładnie odwrotnie.

Co wpływa na odporność u dziecka?

Każde dziecko musi się wychorować. Jeśli nie będzie łapało katarów, nie nabierze odporności. Rolą rodziców jest jednak dbanie o nie i dostarczanie mu substancji odżywczych, dzięki którym poradzi sobie z tymi infekcjami. Co kształtuje odporność malucha?

dieta, która powinna być bogata w witaminy i minerały (głównie A, C, D, E)

witamina D, którą należy suplementować od pierwszych dni życia

spacery! Bardzo ważna codzienna czynność, która znakomicie poprawia odporność

kontakt z innymi dziećmi

zmiana środowiska, którą warto zapewniać dziecku minimum raz, a najlepiej dwa-trzy razy w roku. W nowym klimacie (np. górskim czy nadmorskim) maluch ma kontakt z innymi bakteriami

Dwa pierwiastki, które powinny znaleźć się w diecie

Spośród pierwiastków na odporność najmocniej wpływają cynk i selen. Warto zadbać o to, by znalazły się w diecie dziecka i by były dostarczane z dobrych źródeł. Wbrew pozorom, wzbogacenie diety w cynk i selen nie jest trudne, bo pierwiastki te można łatwo znaleźć w pożywieniu.

Cynk a odporność

Cynk to cudowny pierwiastek, który znakomicie wpływa na układ immunologiczny. Stymuluje limfocyty do wzrostu, dzięki czemu zwiększa odpowiedź immunologiczną organizmu. U dzieci dzienne zapotrzebowanie na cynk wynosi 3-5 mg. Gdzie znajdziemy ten pierwiastek?

w owocach morza

kaszy gryczanej

migdałach

sezamie

czosnku

pestkach dyni

Selen a odporność

Selen z kolei to pierwiastek, który stymuluje limfocyty do wzrostu, dzięki czemu również wspomaga pracę układu immunologicznego. Co więcej, pomaga wytworzyć odpowiedź immunologiczną i zwalczać patogeny.

Selen znajdziemy w:

rybach i owocach morza

orzechach

jajach

pszenicy

