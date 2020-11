Czy szczepionki przeciwko HPV są bezpieczne dla mężczyzn? Nowa analiza

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) jest jedną z najczęstszych infekcji przenoszonych drogą płciową i powoduje różne rodzaje raka u kobiet i mężczyzn. Obecnie dostępne są trzy szczepionki, a ich skuteczność i bezpieczeństwo zostały dokładnie ocenione u kobiet, ale nie u mężczyzn. Nowa analiza opublikowana w British Journal of Clinical Pharmacology pokazuje, że szczepionki przeciwko HPV są bezpieczne i dobrze tolerowane w populacji mężczyzn, a skutki uboczne, które mogą wystąpić po szczepieniu, są podobne u obu płci.

Analiza obejmowała wszystkie zgłoszenia zdarzeń niepożądanych po szczepieniu obecne w amerykańskim systemie zgłaszania zdarzeń niepożądanych w szczepionkach od 1 stycznia 2006 r. do 30 września 2018 r.

Wirus HPV – fakty

Wirus HPV, czyli wirus brodawczaka ludzkiego, uznawany jest za główną przyczynę występowania raka szyjki macicy. Atakuje głównie nabłonek i jest przenoszony przede wszystkim poprzez kontakty seksualne (klasyczny stosunek pochwowy, seks oralny lub analny). Zdarza się jednak, że do zakażenia dojdzie w skutek stosowania tych samych akcesoriów do higieny, np. ręcznika. Istnieje ponad 100 rożnych odmian HPV i większość z nas przynajmniej raz w życiu ma z nim kontakt. Nie zawsze jednak musi dojść do zakażenia i rozwoju choroby. Najbardziej narażeni na zakażenia są młodzi ludzie. około 40 rodzajów HPV może zainfekować usta, gardło i narządy płciowe. W większości przypadków układ odpornościowy usuwa wirusa brodawczaka ludzkiego z organizmu, zanim może spowodować pełną infekcję i objawy.

Wirus HPV – jak się rozprzestrzenia?

Do zakażenia wirusem HPV może dojść w trakcie wszelkiego rodzaju seksu, a także w trakcie pocałunku. Cząstki HPV przemieszczają się przez zainfekowaną ślinę lub śluz poprzez otwarte rany lub owrzodzenie w jamie ustnej. Układ odpornościowy zazwyczaj niszczy atakujące cząstki HPV, zanim wywołają one infekcję.

