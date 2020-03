Koronawirus we Włoszech. Ponad 600 kolejnych zgonów i lawinowy wzrost liczby diagnoz

Tylko w ciągu ostatniej doby z powodu zakażenia koronawirusem we Włoszech zmarło 662 pacjentów, podnosząc bilans ofiar śmiertelnych do 8162. W tym samym czasie przeprowadzone testy potwierdziły 6153 nowe przypadki zachorowań na COVID-19. Łącznie we Włoszech zdiagnozowano 80539 chorych, niespełna tysiąc mniej niż w Chinach. W Państwie Środka potwierdzono ponad 81,2 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, a w ostatnich dniach w porównaniu do początkowej fazy epidemii, linia przyrostu nowych przypadków zdecydowanie się spłaszcza.

Dramatyczna sytuacja w szpitalu w Bergamo

Reporter Sky News z kamerą odwiedził szpital w Bergamo. – To nie jest oddział intensywnej terapii. To oddział ratunkowy. OIOM jest pełny. Ci ludzie dopiero tu przyjechali i są w okropnej kondycji – mówi Stuart Ramsay w reportażu pokazującym przepełnioną placówkę. – Wszyscy słyszeliśmy o tym, co się tutaj dzieje, ale do tej pory nie pozwolono dziennikarzom poznać tej sytuacji od środka – dodał dziennikarz i przekazał, że dostał zezwolenie, aby nagrać wnętrze placówki, by pokazać zainteresowanym, w jakich warunkach przebywają pacjenci i pracują lekarze. Autorzy reportażu liczą na to, że Włosi wezmą sobie do serca zalecenia władz, które zostały wydane w odpowiedzi na rozprzestrzeniającą się pandemię koronawirusa.

Czytaj także:

Tak wygląda walka z koronawirusem. Wstrząsające zdjęcia wycieńczonych lekarzy