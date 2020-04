NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z czwartku 2 kwietnia

Na bieżąco śledzimy sytuację w kraju i na świecie i relacjonujemy ją dla Państwa.

13:35 - Jeśli ktoś czuje się bezpieczniej nosząc maseczkę, to powinien ją nosić. Można też zabezpieczyć się szalikiem - powiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz 13:30 – To jest scenariusz, który jest całkowicie nieodpowiedzialny. Nie rozumiem dlaczego rządzący próbują do niego doprowadzić. My dokładnie analizujemy, jutro państwu powiem co by to oznaczało. Myśmy organizowali takie wybory w 2015 roku, z tego co pamiętam była taka możliwość 1500 osób. W tej chwili w Warszawie jest 1,4 mln uprawnionych. Jeżeli ja sobie wyobrażam, że dla każdej z tych osób miałby być przygotowany pakiet, że urzędnicy mieliby pracować i je przygotować, później poczta miałaby je rozesłać, że to musiałoby dotrzeć do każdego warszawiaka, to jest zadanie na tygodnie, o ile nie miesiące – ocenił Rafał Trzaskowski 13:28 Budka: Tylko szaleniec albo skrajny hipokryta, który chce za wszelką cenę utrzymać swoją władzę, może proponować ludziom pójście do wyborów albo głosowanie w sposób korespondencyjny 13:19 - To jest jawne łamanie konstytucji, wszelkich zasad. Nie zmienia się tego na kilka tygodni przed wyborami. Te wybory nie mogą się odbyć w terminie 10 maja. Mam wrażenie, że to jest przykrywka, żeby Polacy nie rozmawiali o tym, jak źle działa tarcza antykryzysowa, dlaczego ciągle młodzież jest mamiona, że będą egzaminy w normalnym terminie” – mówiła na konferencji prasowej Małgorzata Kidawa-Błońska o propozycji zmian w kodeksie wyborczym 13:16 Były mąż Camilli Parker-Bowles, Andrzeja, który od lat związany jest i przyjaźni się z Windsorami, ma koronawirusa 13:11 Zdecydowana większość zmarłych z powodu COVID-19 w Europie to osoby powyżej 60 roku życia, ale młodzi nie są odporni na wirusa - ostrzegł dyrektor europejskiego oddziału WHO Hans Kluge. 95 proc. zmarłych miało powyżej 60 lat, z tego ponad połowa to osoby ponad 80-letnie. Ok. 80 proc. ofiar śmiertelnych miało choroby współistniejące - najczęściej choroby układu krążenia, nadciśnienie i cukrzycę 13:05 Czechy: Ministerstwo zdrowia poinformowało w czwartek o łącznie 40 osobach zmarłych, które były zakażone koronawirusem 12:59 Trzech policjantów zostało zatrzymanych pod zarzutem zabójstwa w Republice Południowej Afryki. W kraju panują bardzo ostre restrykcje a policja umieszcza bezdomnych na stadionach 12:47 31 marca na Białorusi było 216 wykrytych przypadków COVID-19, w tym jeden śmiertelny – podały w czwartek białoruskie media niezależne, powołując się na dokument ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych 12:36 Czterech koszykarzy NBA, którzy byli zakażeni koronawirusem, po wyleczeniu zdecydowali się przekazać swoje osocze do badań. Przeciwciała w ich krwi mogą potencjalnie pomóc w walce z COVID-19. Wśród graczy, którzy odpowiedzieli na prośbę jest Marcus Smart z Boston Celtics



Koszykarz wyleczył się z COVID-19. Jego osocze ma pomóc w walce z koronawirusem 12:20 Kilkaset złotych mandatu musiała zapłacić właścicielka otwartego wbrew nowym obostrzeniom zakładu fryzjerskiego w Gdańsku 12:08 Ministerstwo Zdrowia codziennie przekazuje komunikaty o potwierdzeniu nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. W których województwach zdiagnozowano najwięcej chorych?



Koronawirus w Polsce. Gdzie jest najwięcej chorych? 11:55 Jak podaje hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia, liczba oiar śmiertelnych koronawirusa w tym kraju przekroczyła granicę 100 tysięcy. W ciągu ostatniej doby odnotowano 950 zgonów



Tragiczne wieści z Hiszpanii. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa przekroczyła 10 tysięcy 11:44 W obozie dla uchodźców Ritsona wykryto 20 przypadków zakażenia koronawirusem wśród mieszkańców. W związku z tym wprowadzono ograniczenia dotyczące przemieszczania się

Obóz dla uchodźców poddany kwarantannie. Wykryto 20 przypadków koronawirusa 11:34 Prezydent Rodrigo Duterte zapowiedział, że wojsko i policja będą mogły w pewnych przypadkach strzelać do osób łamiących zasady kwarantanny – podaje CNN. Jakie okoliczności muszą wystąpić?



Koronawirus. Prezydent Filipin dopuszcza możliwość strzelania do osób łamiących kwarantannę 11:25 Komisja Europejska proponuje opiewający na 100 mld euro instrument, który ma chronić przed zwolnieniami 11:15 Jednocześnie resort poinformował o śmierci 2 kolejnych osób zakażonych koronawirusem: 59-letniego mężczyzny ze szpitala w Tychach oraz 88-letniej kobiety ze szpitala w Łańcucie, która miała choroby współistniejące. Łączna liczba ofiar śmiertelnych w Polsce wynosi 45. 11:14 Potwierdzone przypadki z czwartkowego poranka dotyczą:



-> 22 osób z województwa śląskiego

-> 14 osób z województwa lubelskiego

-> 12 osób z województwa wielkopolskiego

-> 11 osób z województwa małopolskiego

-> 5 osób z województwa pomorskiego

-> 4 osób z województwa dolnośląskiego

-> 3 osób z województwa opolskiego

-> 3 osób z województwa warmińsko-mazurskiego

-> 2 osób z województwa łódzkiego

-> 2 osób z województwa zachodniopomorskiego

-> 1 osoby z województwa świętokrzyskiego 11:12 Mamy 79 nowych przypadków zakażenia #koronawirus, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych 11:06 Wicemarszałek Sejmu i przewodniczący klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował, że w czwartek Prawo i Sprawiedliwość złoży poprawkę do projektu ustawy, na mocy której głosowanie miałoby się odbywać tylko w formie korespondencyjnej 10:53 - Nie mogę wykluczyć wprowadzenia przed świętami Wielkanocnymi kolejnych obostrzeń dla Polaków w związku z epidemią koronawirusa - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller 10:44 Arcybiskup łódzki Grzegorz Ryś wydał zarządzenie dotyczące pierwszych komunii świętych i bierzmowania - w maju ich nie będzie. Uroczystości zostaną przesunięte na czas ustania zagrożenia. Komunie święte i bierzmowania mogą się odbyć tylko i wyłącznie wtedy, gdy w uroczystościach będzie brało nie więcej jak 5 osób 10:35 Są i zmiany na lepsze w związku z pandemią koronawirusa



Chiny. Miasto Shenzhen zakazuje jedzenia psów i kotów 10:27 W ciągu ostatniej doby odnotowano w Rosji 771 nowych przypadków zakażenia koronawirusem; łączna liczba zakażeń wzrosła w kraju do 3548 - poinformował w czwartek sztab powołany przez władze do walki z epidemią.To rekordowy dotąd dobowy wzrost zakażeń 10:12 Poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych wykryto 90 nowych zakażeń koronawirusem, w tym 35 "potwierdzonych przypadków" wśród osób powracających lub przybywających z zagranicy i 55 przypadków bezobjawowych 9:57 Na polecenie Ministra Sprawiedliwosci,Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro uruchomiono produkcję maseczek ochronnych w 24 zakładach karnych. To 800 tysięcy sztuk miesięcznie. Pracuje kilkuset więźniów 9:46 Poczta Polska przywróciła nadawanie paczek do niektórych krajów:



twitter.com 9:36 Zaplanowana na listopad w Glasgow konferencja klimatyczna ONZ została z powodu epidemii koronawirusa przełożona na przyszły rok 9:20 Dzienny raport od Ministerstwa Zdrowia:



twitter.com 9:05 - Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II może być wielką pomocą dla nas, a równocześnie okazją do tego, żeby w ciszy swojego domu zerknąć do encyklik i do przemówień papieża - powiedział metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. 9:00 Oto próbne egzaminy maturalne z języka polskiego. CKE udostępniła już arkusze:



cke.gov.pl 8:47 – Jarosław Gowin jest w rządzie. Natomiast słyszałem, że zapowiadał, że będzie chciał z tego rządu wyjść. Słyszałem coś takiego, gdzieś w mediach, że jeżeli będziemy chcieli jako PiS, większość parlamentarna przeprowadzić wybory prezydenckie w terminie konstytucyjnym, to że być może do takich decyzji dojdzie. Mam nadzieję, że nie – mówił Jacek Sasin z RMF FM 8:42 Australia rozpoczyna testy potencjalnych szczepionek na koronawirusa. Szczepionki wstrzykiwane są fretkom, które reagują na wirusa podobnie jak ludzie 8:35 20 pacjentów i 2 osoby z personelu Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika jest zakażonych koronawirusem — poinformowała dyrektor placówki Justyna Wileńska. Trwa ewakuacja 20 chorych do szpitala jednoimiennego w Grudziądzu 8:30 - Stanowisko PiSu jeśli chodzi o datę wyborów nie jest twarde czy niezwykłe. Jest ono zgodne z faktami. Wybory zostały zarządzone, nic się nie zdarzyło takiego, by proces ten miał się zmienić. Mamy ze strony opozycji kłamliwą ofensywę, że ktokolwiek chciałby narażać Polaków przy okazji wyborów. Możemy starać się, by wybory odbyły się tak bezpiecznie jak się da - powiedział Radosław Fogiel w TVP 8:28 - Nie wyobrażam sobie wyborów 10 maja, chociaż wydaje się, że Kaczyński brnie do urn po trupach. Jego cynizm polityczny przerósł ocenę rzeczywistości - dodał europoseł Lewicy



twitter.com 8:26 - Dostałem zaproszenie do Smoleńska, ale się nie wybieram. Każdy, kto nie musi tam jechać, nie powinien, bo jest to zagrożenie. Będę przeżywał tę rocznicę, ale nie pojadę tam - zapowiedział Robert Biedroń



twitter.com 8:20 - Bezrobocie na pewno wzrośnie, ale robimy wszystko, aby ten kryzys był jak najmniej bolesny. Każdy kraj ma swoje regulacje. My staraliśmy się dopasować do polskiej specyfiki rynku. W interesie nas wszystkich jest przygotowanie takich rozwiązań, które będą najbardziej efektywne. Każde rozwiązanie jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami a sytuacją budżetową. Zniszczyliśmy szereg patologii, naprawiliśmy dziurę VAT-owską, więc i tak jesteśmy w lepszej sytuacji, niż wcześniej. Nikt nie jest w stanie wszystkich oczekiwań, bo to wszystko jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami a możliwościami - powiedział Michał Dworczyk w rozmowie z Onetem 8:03 Jarosław Sellin w radiowej Trójce: Państwo nie powinno rezygnować ze swoich zadań i funkcji. Demokracja ma swoje terminy. Mamy termin wyborów prezydenckich i może być zmieniony jedynie przy wprowadzeni stanu wyjątkowego, ale do tego nie ma przesłanek. 7:58 Garść statystyk od Straży Pożarnej



twitter.com 7:46 – W tej chwili nie ma takiej technicznej możliwości, aby przygotować sytem, który gwarantowałby w stu procentach możliwość głosowania tajnego, plus łączył taką możliwość głosowania o charakterze kopertowym i głosowanie elektroniczne. Projekt, który przedstawiliśmy dotyczy głosowania korespondencyjnego w klasycznym tego słowa znaczeniu – mówił Piotr Müller w „Sygnałach dnia” radiowej Jedynki. 7:39 – Z powodu koronawirusa w Connecticut zmarło sześciotygodniowe niemowlę – poinformował gubernator tego stanu Ned Lamont. To prawdopodobnie najmłodsza ofiara śmiertelna COVID-19 na świecie





Koronawirus w USA. Nie żyje sześciotygodniowe niemowlę 7:28 Izraelski minister zdrowia Litzman i jego żona otrzymali pozytywny wynik testu na koronawirusa. Polityk wciąż kieruje resortem



Minister zdrowia Izraela ma koronawirusa. O sprawie został poinformowany Netanjahu 7:15 Część Polaków na społecznej izolacji po prostu jest w domu, nie może pracować zdalnie, więc nie pracuje w ogóle. To Polacy na śmieciówkach, którzy z dnia na dzień zostali zwolnieni z pracy, artyści, którzy żyli z koncertów, czy spotkań z czytelnikami, pracownicy usług. Mają dużo czasu, sprzątają w szafkach z pamiątkami, czyta zaległe książki, oglądają seriale. Mają czas na oglądanie, na rozmyślanie i na lęki. Co będzie, kiedy to wszystko się skończy? Co będzie za tydzień? Kiedy zabraknie im pieniędzy na abonament w platformie streamingowej? A kiedy na spłatę raty kredytu? Niektórym brakuje już nawet na jedzenie. Przymusowe lenistwo byłoby przyjemne, gdyby nie to, że kończą się pieniądze



Jak przetrwać w izolacji, we własnym mieszkaniu, z całą rodziną i z lękami? 7:03 Nie żyje również Ellis Marsalis, amerykański pianista jazzowy i pedagog. Jeden z jego synów przekazał, że przyczyną śmierci artysty było zapalenie płuc wywołane przez nowego koronawirusa. Muzyk mial 85 lat 6:52 Z powodu koronawirusa zmarł amerykański muzyk Adam Schlesinger, zdobywca prestiżowych nagród Emmy i Grammy. Miał 52 lata 6:44 Izraelski minister zdrowia Jaakow Licman został zainfekowany koronawirusem - poinformowały w komunikacie wydanym w nocy ze środy na czwartek izraelskie władze 6:35 Ciekawostka z Kolumbii: Z powodu koronawirusa spadła liczba zabójstw w Medellin W marcu odnotowano 18 zabójstw. - To historyczna liczba - powiedział miejscowy sekretarz ds. bezpieczeństwa Jose Gerardo Acevedo 6:23 Premier Francji: Nie zbudowano jeszcze systemu opieki zdrowotnej na świecie, który byłby w stanie poradzić sobie z tym, czego doświadczamy. Jest prawdopodobne, że nie zmierzamy w kierunku ogólnego i absolutnego końca kwarantanny jednocześnie, wszędzie i dla wszystkich. Strategia wychodzenia z kwarantanny może zostać ogłoszona w nadchodzącym tygodniu po szerokich konsultacjach na ten temat. Zależeć będzie od zdolności do przeprowadzania masowych testów oraz rozprzestrzeniania się wirusa 6:14 Na świecie jest już ponad 936 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem, w tym 200 tysięcy w USA, liczba zgonów przekroczyła 47 tysięcy a liczba wyleczonych zbliża się do 200 tys. i wynosi ponad 194 tys.

Uwaga! TVN: Zakażony koronawirusem profesor popełnił samobójstwo. „Ludzie nie dawali mu spokoju”