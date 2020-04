Ludzie przyjmujący sterydy z powodu przewlekłej choroby mogą być bardziej narażeni na COVID-19

Artykuł wstępny, opublikowany na łamach The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM) sugeruje, że ludzie, którzy przyjmują pewną klasę hormonów steroidowych zwanych glukokortykoidami, są bardziej narażeni na zarażenie COVID-19, a jeśli do tego dojdzie, są bardziej narażeni na ciężkie objawy. Glukokortykoidy są lekami często przepisywanymi na przewlekłe choroby zapalne, takie jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc i nieswoiste zapalenie jelit.

Przyjmujesz takie sterydy? Uważaj

Ponieważ nowy wirus SARS-CoV-2 szybko rozprzestrzenia się na całym świecie, kontynuowane są badania, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób rozprzestrzenia się wirus i jaki ma wpływ na ludzi, którzy następnie rozwiną chorobę COVID-19.

Opierając się na tych nowych badaniach, redaktorzy JCEM podkreślają możliwy związek między kortykosteroidami glukokortykoidami a COVID-19.

Lekarze powszechnie przepisują glukokortykoidy na różne przewlekłe choroby zapalne i mogą być bardzo skuteczne w leczeniu tych chorób. Powodem tego jest to, że znacznie zmniejszają stany zapalne. Kolejnym związkiem z tym jest jednak tłumienie układu odpornościowego danej osoby.

Według redaktorów JCEM oznacza to, że osoby, które regularnie przyjmują glikokortykoidy, mogą być bardziej narażone na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, ponieważ ich układ odpornościowy może być mniej skuteczny w walce z nim.

Może to również oznaczać, że osoba przyjmująca glikokortykoidy doświadczy cięższego przypadku COVID-19 od zakażenia wirusem.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) obecnie odradza stosowanie glukokortykoidów w leczeniu COVID-19.

Jednak według redaktorów JCEM klinicyści powinni zdawać sobie sprawę, że każdy, kto ma objawy COVID-19 i wcześniej przyjmował glukokortykoidy w jakiejkolwiek formie przez ponad 3 miesiące, powinien rozważyć zastosowanie pozajelitowej terapii glikokortykoidami, jeśli zachodzi potrzeba odwrócenia niewydolność nadnerczy.

Nie odstawiaj leków na własną rękę!

Należy podkreślić, że informacje w artykule redakcyjnym są skierowane przede wszystkim do klinicystów, a zwłaszcza endokrynologów. Osoby nie powinny wykorzystywać tych informacji jako podstawy do zmiany leków, chyba że skonsultują się z lekarzem.

Ważne jest również, aby pamiętać, że powody, dla których osoba stosująca glikokortykoidy jest bardziej podatna na COVID-19, wykraczają poza immunosupresyjne działanie leków i że kontrolowanie choroby podstawowej pozostaje kluczowe.