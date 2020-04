Jak nawet jedno spotkanie towarzyskie może rozprzestrzenić COVID-19?

Eksperci twierdzą, że tak wysoki wskaźnik infekcji jest powodem, dla którego ważny jest dystans społeczny i inne środki zapobiegawcze. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że od 25 do 50 procent osób z COVID-19 nie ma zauważalnych objawów i może nieświadomie przenosić wirusa na inne osoby.

Łatwość rozprzestrzeniania się wirusa

W hrabstwie Skagit w stanie Waszyngton 45 członków 60-osobowej próby chóru zachorowało na COVID-19. Żaden z nich nie wykazywał objawów przed wzięciem udziału w próbie i nie było innych znanych przypadków w ich hrabstwie. Tymczasem mieście w Gruzji, w którym ponad 200 żałobników zebrało się na pogrzebie, dziesiątki ich krewnych zachorowało po uroczystości. Każdy z nich – i wiele innych podobnych przypadków – podkreśla, jak szybko COVID-19 może rozprzestrzeniać się nawet ze stosunkowo niewielkiego zgromadzenia ludzi.

Anulowanie wydarzeń, pozostanie w domu i praktykowanie dystansu społecznego może być jedynym sposobem zapobiegania nagłemu wzrostowi COVID-19 lub ograniczania go, nawet jeśli nie jest rozpowszechniony w społeczności. Podczas gdy w wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza na obszarach wiejskich, nie ma jeszcze potwierdzonego przypadku COVID-19, eksperci twierdzą, że jest mało prawdopodobne, aby jakkolwiek społeczność uniknęła rozprzestrzeniania się choroby.

Izolacja nie wystarczy

Względne izolowanie społeczności często nie jest wystarczalne, ponieważ ludzie ci wciąż otrzymują dostawy i mają kontakt ze światem zewnętrznym. Wobec braku powszechnych i rygorystycznych testów oznacza to, że wirus docierający do tych miejsc jest nieunikniony.

„Społeczności wiejskie i odległe mogą być chronione w krótkim okresie z powodu ograniczonego kontaktu między nimi a innymi obszarami. Wiemy jednak z wcześniejszych wybuchów epidemii (w tym grypy z 1918 r., HIV itp.), że szeroko rozpowszechnione choroby zakaźne docierają do odległych i wiejskich obszarów”, powiedziała Eleanor J. Murray, asystent profesora epidemiologii na Uniwersytecie Bostońskim w Massachusetts. Ponadto obszary te często cierpią z powodu braku łatwego dostępu do opieki i współzależności między członkami społeczności w zakresie podstawowych usług. Na przykład, jeśli w okolicy jest jeden lekarz i zachoruje, może nie być komu leczyć ludzi.

Dlaczego wirus jest taki zaraźliwy?

W tej chwili nie wiemy dokładnie, jak zakaźny jest COVID-19 w porównaniu z innymi chorobami, ale według Tisty Ghosha, dyrektora firmy medycznej Grand Rounds jest on około dwa lub trzy razy bardziej zaraźliwy niż grypa. Według niego izolacja to jedyne narzędzie, które może powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, ponieważ nie mam na niego szczepionki. Eksperci twierdzą, że środki te są niezbędne do zachowania zdrowia publicznego i ograniczenia możliwych do uniknięcia zgonów z powodu wirusa.

„Wiemy, że kiedy ludzie kaszlą,kichają, śpiewają lub mówią głośno, wytwarzają małe cząsteczki, które mogą unosić się do około 2 metrów i osiadać na innych ludziach lub powierzchniach” – wyjaśnił Murray. Cząsteczki te mogą być zakaźne przez wiele godzin lub dni, w zależności od miejsca. Jeśli ktoś ma z nimi kontakt, a następnie dotknie oczu, nosa lub ust, może zarazić się wirusem”.

