Nowy lek przeciwwirusowy wprowadzony do badań klinicznych daje nadzieję na leczenie COVID-19

Naukowcy z UNC-Chapel Hill Gillings School of Global Public Health odgrywają kluczową rolę w opracowywaniu i testowaniu EIDD-2801. Wirusolodzy w laboratorium Williama R. Kenana Jr., w tym wybitny profesor epidemiologii Ralph Baric, współpracują z kolegami w laboratorium Marka Denisona, Edwardem Claiborne Stahlman – profesorem pediatrii w Vanderbilt University Medical Center (VUMC) oraz z George'em Painterem, dyrektorem wykonawczy organizacji non-profit DRIVE (Drug Innovation Ventures at Emory) i dyrektor Emory Institute for Drug Development (EIDD), gdzie odkryto EIDD-2801.

Wyniki najnowszych badań zespołu zostały opublikowane online 6 kwietnia przez czasopismo Science Translational Medicine. Artykuł zawiera dane z hodowanych ludzkich komórek płuc zakażonych SARS-CoV-2, a także myszy zakażonych powiązanymi koronawirusami SARS-CoV i MERS-CoV.

Będzie nowy lek przeciwwirusowy?

Badanie wykazało, że EIDD-2801, stosowany jako środek profilaktyczny, może zapobiegać ciężkiemu uszkodzeniu płuc u zainfekowanych myszy. EIDD-2801 jest doustnie dostępną postacią związku przeciwwirusowego EIDD-1931; może być przyjmowany jako pigułka i może być odpowiednio wchłaniany do płuc.

Podany jako leczenie 12 lub 24 godziny po rozpoczęciu zakażenia, EIDD-2801 może zmniejszyć stopień uszkodzenia płuc i utraty wagi u myszy. Oczekuje się, że to okno czasowe może być dłuższe u ludzi, ponieważ okres między początkiem choroby koronawirusowej a śmiercią jest ogólnie wydłużony u ludzi w porównaniu do myszy.

„Ten nowy lek ma nie tylko duży potencjał w leczeniu pacjentów z COVID-19, ale wydaje się także skuteczny w leczeniu innych poważnych zakażeń koronawirusem” – powiedział starszy autor Baric.

W porównaniu z innymi potencjalnymi metodami leczenia COVID-19, które należy podawać dożylnie, EIDD-2801 można podawać doustnie w postaci tabletek. Oprócz łatwości leczenia daje to potencjalną korzyść w leczeniu mniej chorych pacjentów lub w profilaktyce – na przykład w domu opieki, w którym wiele osób zostało narażonych, ale jeszcze nie jest chorych.

Oczekuje się, że badania kliniczne EIDD-2801 u ludzi rozpoczną się jeszcze tej wiosny. Jeśli się powiedzie, lek może być nie tylko stosowany do ograniczania rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, ale może również kontrolować przyszłe wybuchy innych pojawiających się koronawirusów.

Czytaj także:

NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z wtorku 7 kwietnia