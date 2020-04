Czy należy oddzielić niemowlęta od matek z pozytywnym wynikiem na COVID-19?

W nowym artykule Alison Stuebe, prezes Akademii Medycyny Karmienia Piersią, zajmuje się ryzykiem i korzyściami związanymi z oddzieleniem niemowląt od matek z pozytywnym wynikiem na COVID-19 po urodzeniu.

W swoim komentarzu dr Stuebe, profesor położnictwa i ginekologii na University of North Carolina School of Medicine oraz wybitna specjalistka ds. karmienia niemowląt i małych dzieci w Carolina Global Breastfeeding Institute w UNC Gillings School of Global Public Health, podkreśla, że nie ma dowodów na to, że wczesne oddzielenie niemowląt i matek z podejrzeniem lub potwierdzeniem COVID-19 poprawia wyniki. Chociaż separacja może zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa z matki na niemowlę podczas pobytu w szpitalu, ma potencjalne negatywne konsekwencje zarówno dla matki, jak i niemowlęcia, zgodnie z komentarzem opublikowanym w Breastfeeding Medicine, oficjalnym czasopiśmie Academy of Breastfeeding Medicine.

Czy grozi rozdzielenie matki i dziecka tuż po porodzie?

Dr Stuebe przedstawia szereg zagrożeń związanych z separacją matek i niemowląt w szpitalu, m.in. zakłóca karmienie piersią i kontakt skóry ze skórą w krytycznych godzinach i dniach po porodzie. Na przykład niemowlęta, które nie mają kontaktu ze skórą ze swoimi matkami, mają zwykle wyższą częstość akcji serca i oddechu oraz niższe poziomy glukozy. Rozdzielenie osłabia również matkę, co może utrudnić jej walkę z infekcją wirusową. Ponadto separacja przeszkadza w dostarczaniu mleka matki, co jest ważne dla rozwoju układu odpornościowego niemowlęcia. Separacja zakłóca także karmienie piersią, co zwiększa ryzyko poważnych infekcji dróg oddechowych, w tym zapalenia płuc i COVID-19.

„Gdy poruszamy się po pandemii COVID-19”, pisze Stuebe, „mam nadzieję, że możemy wyśrodkować matki i dzieci oraz pamiętać, aby najpierw nie wyrządzać krzywdy”.

Dr Arthur I. Eidelman, redaktor naczelny medycyny karmienia piersią, przyznaje, że „nie ma potrzeby ani wskazań, aby kategorycznie oddzielać niemowlęta od podejrzanych lub matek z pozytywnym wynikiem na COVID-19, z wyjątkiem sytuacji, w których stan zdrowia matki wyklucza opiekę nad dzieckiem. Karmienie własnym mlekiem, poprzez karmienie piersią lub odciąganiem mleka, jest pożądane”.

O czasopiśmie Breastfeeding Medicine

Breastfeeding Medicine, oficjalne czasopismo Academy of Breastfeeding Medicine, to autorytatywne, recenzowane, multidyscyplinarne czasopismo wydawane 10 razy w roku w formie drukowanej i online. Czasopismo publikuje oryginalne prace naukowe, recenzje i studia przypadków dotyczące szerokiego spektrum tematów medycyny laktacyjnej. Przedstawia postęp badań opartych na dowodach i bada bezpośrednie i długoterminowe wyniki karmienia piersią, w tym epidemiologiczne, fizjologiczne i psychologiczne korzyści z karmienia piersią.

