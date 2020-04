COVID-19. Czy należy spodziewać się gwałtownej fali problemów neuropsychiatrycznych?

W czasopiśmie Brain, Behavior and Immunity trio badaczy z University of California San Diego School of Medicine sugeruje, że po nowej pandemii koronawirusa może pozostać wiele wyzwań neuropsychiatrycznych w przypadku osób, które wyleczyły się z infekcji COVID-19. I nie tylko...

„Wcześniejsze pandemie wykazały, że różne rodzaje objawów neuropsychiatrycznych, takie jak encefalopatia, zmiany nastroju, psychoza, zaburzenia nerwowo-mięśniowe lub procesy demielinizacji, mogą towarzyszyć ostrej infekcji wirusowej lub mogą następować po infekcji przez tygodnie, miesiące lub dłużej u zdrowych pacjentów” – ostrzegają autorzy. „Nasz artykuł ma na celu zwrócenie uwagi społeczności medycznej na potrzebę monitorowania i badań w celu złagodzenia takich wyników, a nie wywoływania paniki wśród osób, których życie jest już poważnie dotknięte tą pandemią”. O jakich problemach neuropsychiatrycznych mowa? Encefalopatia jest szerokim terminem, określającym każde odstępstwo od normy, które zmienia funkcję lub strukturę mózgu, a zatem i stan psychiczny osoby. Demielinizacja to utrata ochronnego płaszcza mielinowego komórek nerwowych, co powoduje problemy neurologiczne. „COVID-19 jest znaczącym czynnikiem stresującym psychicznie, zarówno dla jednostek, jak i społeczności” – powiedział starszy autor dr Suzi Hong, profesor nadzwyczajny na wydziałach psychiatrii i medycyny rodzinnej oraz zdrowia publicznego w UC San Diego School of Medicine. „Istnieją obawy przed chorobą, śmiercią i niepewnością co do przyszłości. Ta pandemia jest potencjalnym źródłem bezpośredniej i zastępczej traumy dla wszystkich”. Ale mniej uwagi, jak napisali Hong i współautorzy, skupili się na wpływie samego wirusa na ludzki ośrodkowy układ nerwowy (CNS) i powiązanych wynikach neuropsychiatrycznych. Autorzy zauważyli, że badania wcześniejszych pandemii wirusowych układu oddechowego wskazują na różne rodzaje objawów neuropsychiatrycznych, w tym zwiększoną częstość występowania bezsenności, lęku, depresji, manii, samobójstwa i majaczenia, które nastąpiły po pandemiach grypy w XVIII i XIX wieku. Podczas ostatnich epidemii wirusów, takich jak SARS-CoV-1 w 2003 r., H1N1 w 2009 r. I MERS-CoV w 2012 r., pojawiły się kolejne doniesienia o wyższym odsetku narkolepsji, napadów, zapalenia mózgu (zapalenie mózgu), zespołu Guillain-Barre i inne stany nerwowo-mięśniowe i demielinizacyjne. „Już teraz pojawiają się doniesienia o ostrych objawach związanych z OUN u osób dotkniętych COVID-19” powiedział Hong, w tym częstsze udary u poważnie zakażonych pacjentów w Wuhan w Chinach, wraz z delirium i utratą węchu i zmysłów. (Ankieta wśród pacjentów UC San Diego Health leczonych z powodu COVID-19, opublikowana 12 kwietnia 2020 r. Przez International Forum of Allergy & Rhinology, opisała pierwsze wyniki badań empirycznych silnie wiążących utratę czuciową z COVID-19. Osoby, których smak i zapach powracają w ciągu dwóch do czterech tygodni od zakażenia). Czytaj także:

Parki i lasy zostaną otwarte. Czy będzie można biegać i jeździć na rowerze?