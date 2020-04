Czy test na koronawirusa można wykonać w domu?

Testy, które pozwalają wykryć obecność jakiegoś patogenu w organizmie lub przeciwciała przeciwko niemu, co może świadczyć o przebytym zakażeniu, to w świetle prawa wyroby medyczne. Tym samym obrót nimi jest regulowany – m.in. zanim zostaną wprowadzone na rynek, musi być o tym zawiadomiony Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych.

Jego prezes Grzegorz Cessak przestrzegł ostatnio za pośrednictwem Twittera przed „nieuczciwymi osobami oferującymi szybkie testy do samodzielnego stosowania”. Poinformował jednocześnie, że do Urzędu wpłynęło ogółem 132 powiadomień i zgłoszeń testów do wykrywania SARS-CoC-2.

Rzecznik URPL Jarosław Buczek precyzuje w odpowiedzi na pytanie Serwisu Zdrowie PAP, że wszystkie testy, o których Urząd został powiadomiony do tej pory są przeznaczone do używania wyłącznie przez profesjonalistów i nie są to testy do samokontroli czyli użytku domowego.

