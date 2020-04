Najlepszy materiał na maseczkę? Naukowcy: Połączenie dwóch tkanin

Naukowcy informują na łamach ACS Nano, że połączenie bawełny z naturalnym jedwabiem lub szyfonem może skutecznie odfiltrować cząsteczki aerozolu – jeśli oczywiście dopasowanie jest prawidłowe.

Uważa się, że SARS-CoV-2, nowy koronawirus, który powoduje COVID-19, rozprzestrzenia się głównie poprzez krople oddechowe, gdy zarażona osoba kaszle, kicha, mówi lub oddycha. Kropelki te są różnych rozmiarów, ale te najmniejsze, zwane aerozolami, mogą łatwo prześlizgnąć się przez otwory między niektórymi włóknami tkaniny, co powoduje, że niektórzy ludzie zastanawiają się, czy maski z tkanin mogą rzeczywiście pomóc w zapobieganiu chorobom. Dlatego Supratik Guha z University of Chicago i współpracownicy chcieli zbadać zdolność zwykłych tkanin, pojedynczo lub w kombinacji, do filtrowania aerozoli podobnych wielkością do kropelek oddechowych.

Jaki materiał na maseczkę wybrać?

Naukowcy wykorzystali komorę mieszania aerozolu do wytworzenia cząstek o średnicy od 10 nm do 6 μm. Specjalne urządzenie wydmuchało aerozol na różne próbki materiału z szybkością przepływu powietrza odpowiadającą oddychaniu osoby w spoczynku, a zespół zmierzył liczbę i rozmiar cząstek w powietrzu przed i po przejściu przez tkaninę. Jedna warstwa ciasno tkanego prześcieradła bawełnianego w połączeniu z dwiema warstwami szyfonu ze spandeksu poliestrowego – prześwitującej tkaniny często stosowanej w wieczorowych sukniach – odfiltrowała najwięcej cząstek aerozolu (80–99%, w zależności od wielkości cząstek), z wydajnością bliską do materiału maski N95. Zastąpienie szyfonu naturalnym jedwabiem lub flanelą lub po prostu użycie bawełnianej kołdry z bawełny i poliestru dało podobne wyniki. Naukowcy podkreślają, że ciasno tkane tkaniny, takie jak bawełna, mogą działać jako mechaniczna bariera dla cząstek, podczas gdy tkaniny, które utrzymują ładunek elektrostatyczny, jak niektóre rodzaje szyfonu i naturalnego jedwabiu, służą jako bariera elektrostatyczna. Jednak 1% przerwa zmniejszyła skuteczność filtrowania wszystkich masek o połowę lub więcej, podkreślając znaczenie odpowiednio dopasowanie maski.

Czytaj także:

Tak wygląda walka z koronawirusem. Wstrząsające zdjęcia wycieńczonych lekarzy