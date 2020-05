Spadek nastroju w czasie pandemii – pomoże sen lub lekka aktywność fizyczna

Jacob Meyer, główny autor i adiunkt kinezjologii na Iowa State University, mówi, że lekka aktywność może obejmować chodzenie po domowym biurze podczas rozmowy przez telefon lub stanie podczas przygotowywania obiadu.

„Ludzie mogą nawet nie myśleć o niektórych z tych czynności jako o aktywności fizycznej” – powiedział Meyer. „Aktywność ta jest znacznie mniej intensywna niż chodzenie na siłownię lub chodzenie do pracy, ale podjęcie tych kroków w celu przerwania długich okresów siedzenia może mieć wpływ”.

Meyer i współpracownicy wykorzystali dane zebrane w ramach badania bilansu energetycznego na Uniwersytecie Południowej Karoliny. Przez 10 dni uczestnicy badania w wieku od 21 do 35 lat nosili opaskę, która monitorowała ich wydatek energetyczny. Meyer, dyrektor Wellbeing and Exercise Lab w stanie Iowa, twierdzi, że dane pozwoliły badaczom na obiektywny pomiar snu, aktywności fizycznej i czasu siedzącego, zamiast polegać na sprawozdaniach własnych.

Nawet małe zmiany mają znaczenie

Oprócz korzyści związanych ze snem i lekką aktywnością fizyczną naukowcy odkryli, że aktywność umiarkowana do intensywnej wiąże się z niższą zawartością tkanki tłuszczowej i BMI. Biorąc pod uwagę negatywne skutki długotrwałego siedzącego trybu życia dla zdrowia, Meyer twierdzi, że odkrycia mogą zachęcić ludzi do wprowadzenia drobnych zmian, które są trwałe.

„Ludziom może być łatwiej zmienić swoje zachowanie, jeśli uważają, że jest to wykonalne i nie wymaga większych zmian” – powiedział Meyer. „Zastępowanie siedzącego trybu życia pracą domową lub innymi lekkimi zajęciami jest czymś, co mogą być w stanie wykonywać bardziej konsekwentnie niż iść na godzinny bieg”.

Więcej snu to kolejna stosunkowo prosta zmiana. Meyer powiedział, że zamiast siedzieć do późna i oglądać telewizję, warto chodzić wcześniej do łóżka i wstawać o tej samej porze. Zapewnia to wiele korzyści i pozwala ciału odzyskać siły. Sen jest również wyjątkowy, ponieważ nadszedł czas, abyś nie angażował się w inne potencjalnie problematyczne zachowania, takie jak jedzenie śmieciowego jedzenia, siedząc przed ekranem.

Jak wykazały badania, wprowadzenie tych subtelnych zmian wiązało się z lepszym bieżącym nastrojem, ale lekka aktywność fizyczna przyniosła korzyści nawet przez rok. Chociaż badania zostały przeprowadzone przed pandemią COVID-19, Meyer twierdzi, że wyniki są aktualne na czas, biorąc pod uwagę rosnące obawy dotyczące zdrowia psychicznego w tym czasie dystansu fizycznego.

