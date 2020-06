Maseczki wzięte pod lupę przez WHO. Które skutecznie blokują wirusa?

Według wytycznych zaktualizowanych przez Światową Organizację Zdrowia, maski ochronne powinny mieć trzy warstwy: warstwę wewnętrzną, która przepuszcza powietrze, warstwę środkową, która działa jak filtr, oraz warstwę zewnętrzną wykonaną z niechłonnego materiału, takiego jak poliester. Warstwy w tej kolejności mogą „stanowić barierę mechaniczną”, powiedziała epidemiolog Maria D. Van Kerkhove, kierownik techniczny WHO ds. COVID-19, podczas briefingu medialnego w Genewie. Podkreśliła, że ​​wytyczne oparte są na „nowatorskich badaniach” zleconych przez WHO.

Jakie informacje zaktualizowała WHO?

Zaktualizowane wytyczne zachęcają również osoby pracujące w warunkach klinicznych do noszenia masek medycznych – nawet jeśli nie pracują bezpośrednio z pacjentami z COVID-19. „Oznacza to na przykład, że gdy lekarz spaceruje po oddziałach kardiologii lub opieki paliatywnej, w których nie ma potwierdzonych pacjentów z COVID-19, powinien nadal nosić maskę medyczną” – powiedział Tedros Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO.

W miejscach, w których fizyczny dystans jest utrudniony, np. w transporcie publicznym lub w sklepie spożywczym, rządy powinny zachęcać członków społeczności do noszenia masek. Dodatkowo osoby powyżej 60. roku życia i osoby cierpiące na inne choroby powinny zawsze nosić maski w miejscach publicznych. WHO nadal zaleca, aby opiekunowie osób z pozytywnym wynikiem na COVID nosili maski podczas przebywania w tym samym pomieszczeniu, co osoba zarażona. Podkreśla także, aby pracownicy opieki zdrowotnej korzystali z środków ochrony indywidualnej podczas pracy z podejrzanymi lub potwierdzonymi przypadkami COVID-19.

Maski nie pokonają koronawirusa

Organizacja nadal podkreśla, że same maski nie są w stanie pokonać koronawirusa i mogą prowadzić do fałszywego poczucia bezpieczeństwa, co prowadzi do zwalniania innych ważnych środków zapobiegawczych. „Same maski nie ochronią cię przed COVID-19. Maski nie zastępują dystansu fizycznego, higieny rąk i innych środków ochrony zdrowia publicznego – powiedział dyrektor WHO. – Maski przynoszą korzyści jedynie w ramach kompleksowego podejścia do walki z COVID-19. Podstawą reakcji w każdym kraju musi być izolacja, robienie testów i opieka nad każdym chorym na COVID-19”.