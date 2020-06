Badania pokazują, że COVID-19 jest niezależnym czynnikiem ryzyka ostrego udaru niedokrwiennego

Jest to pierwsze duże recenzowane badanie, w którym ustalono związek między zakażeniem SARS-CoV-2 a zwiększonym ryzykiem udaru mózgu przy uwzględnieniu mylących czynników ryzyka. Pacjenci z COVID-19 powinni zostać wcześnie oceniani pod kątem ostrych zmian neurologicznych, a pacjenci z podejrzeniem udaru mózgu powinni przeprowadzić je w odpowiednim czasie, aby zmniejszyć zachorowalność i śmiertelność.

Dr Puneet Belani z Mount Mount Sinai o badaniach: „Jest to pierwsze duże recenzowane badanie wykazujące, że zakażenie COVID-19 jest czynnikiem ryzyka ostrych udarów. W badaniu 123 pacjentów zgłaszających się do naszego szpitala w Nowym Jorku dla podejrzenie udaru mózgu podczas pandemii COVID-19 od marca do kwietnia 2020 r., wykazaliśmy, że zakażenie COVID-19 jest istotnie związane z udarem mózgu”.

Niebezpieczny udar mózg i COVID-19

Pacjenci zgłaszający się do szpitala w Nowym Jorku z powodu podejrzenia udaru podczas pandemii COVID-19, zostali zrekrutowani do badania trwającego od marca do kwietnia 2020 roku. Po uwzględnieniu wieku, płci i czynników ryzyka, zakażenie COVID-19 miało istotny niezależny związek z ostrym udarem niedokrwiennym w porównaniu z osobami kontrolnymi. Badanie opublikowano w American Journal of Neuroradiology.

