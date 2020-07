Początkowa częstość zakażeń COVID-19 może być 80 razy większa niż pierwotnie zgłoszona

Teraz nowe badanie przeprowadzone przez Penn State szacuje, że liczba wczesnych przypadków COVID-19 w USA mogła być ponad 80 razy większa i podwoić się prawie dwa razy szybciej niż pierwotnie sądzono.

W artykule opublikowanym dzisiaj w czasopiśmie Science Translational Medicine badacze oszacowali wskaźnik wykrywalności objawowych przypadków COVID-19, wykorzystując dane z monitorowania ośrodków kontroli i zapobiegania chorobom grypopodobnym (ILI) w okresie trzech tygodni w marcu 2020 r.

„Przeanalizowaliśmy przypadki ILI w każdym stanie, aby oszacować liczbę, której nie można przypisać grypie, i przekraczały sezonowe poziomy wyjściowe” – powiedział Justin Silverman, adiunkt w Penn State College of Information Sciences and Technology and Department of Medicine. „Po odjęciu tych wartości pozostaje nam coś, co nazywamy nadmiarem ILI – przypadki, których nie można wytłumaczyć ani grypą, ani typową sezonową odmianą patogenów układu oddechowego”.

Naukowcy odkryli, że nadmiar ILI wykazał prawie idealną korelację z rozprzestrzenianiem się COVID-19 w całym kraju.

Nie grypa, a koronawirus

Silverman powiedział: „Sugeruje to, że dane ILI wychwytują przypadki COVID-19 i wydaje się, że populacja niezdiagnozowana jest znacznie większa niż pierwotnie sądzono”.

Co zaskakujące, wielkość zaobserwowanego wzrostu nadmiaru ILI odpowiada ponad 8,7 milionom nowych przypadków w ciągu ostatnich trzech tygodni marca, w porównaniu do około 100 000 przypadków oficjalnie zgłoszonych w tym samym okresie.

„Na początku nie mogłem uwierzyć, że nasze szacunki są prawidłowe” – powiedział Silverman. „Ale zdaliśmy sobie sprawę, że liczba zgonów w Stanach Zjednoczonych podwaja się co trzy dni i że nasze oszacowanie wskaźnika infekcji jest zgodne z trzydniowym podwojeniem, odkąd pierwszy zaobserwowany przypadek odnotowano w stanie Waszyngton 15 stycznia”.

Naukowcy wykorzystali również ten proces do oszacowania wskaźników infekcji dla każdego stanu, zauważając, że stany wykazujące wyższe wskaźniki infekcji na mieszkańca również miały wyższe wskaźniki per capita wzrostu nadwyżki ILI. Ich szacunki wykazały wskaźniki znacznie wyższe niż początkowo zgłaszane, ale bliższe tym, które stwierdzono, gdy stany zaczęły kończyć testy przeciwciał.

Na przykład w Nowym Jorku model naukowców sugerował, że co najmniej 9% całej populacji stanu zostało zainfekowane do końca marca. Po tym, jak stan przeprowadził testy na obecność przeciwciał na 3000 mieszkańców, stwierdzono 13,9% zakażeń, czyli 2,7 miliona nowojorczyków.

Wydaje się, że nadmiar ILI osiągnął swój szczyt w połowie marca, ponieważ, jak sugerują naukowcy, mniej pacjentów z łagodnymi objawami szukało opieki, a państwa wdrożyły interwencje, które doprowadziły do ​​niższych wskaźników transmisji.

