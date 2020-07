Jak poprawić formę po okresie izolacji?

Izolacja pomogła wielu osobom przewartościować życie oraz podjąć odkładane przez dłuższy czas decyzje. Dzięki przymusowej izolacji zaczęliśmy tęsknić za tym, co było naszą codziennością, doceniliśmy niewielkie przyjemności oraz zatęskniliśmy do ludzi i aktywnego trybu życia. Wraz ze znoszeniem kolejnych obostrzeń, możemy wracać do „normalności”, choć nie jest to już ta sama normalność, jaką znamy sprzed pandemii. Jest to jednak czas, aby w bezpieczny sposób i zgodnie z własnymi potrzebami poprawić formę i na nowo cieszyć się aktywnością.

Siedzący tryb życia nie sprzyja zdrowiu…

Siedzący tryb życia to jedna z przyczyn rozwoju schorzeń cywilizacyjnych. Wymuszony brak aktywności nie wpłynął w pozytywny sposób na nasz stan zdrowia, dlatego musimy jak najszybciej odzyskać formę i cofnąć skutki chwilowej rezygnacji z ruchu na świeżym powietrzu oraz wizyt na siłowni, basenie czy w klubie fitness. Każdy powinien wybrać formę aktywności i sposób na poprawę formy, który uważa za w pełni bezpieczny dla siebie i swoich bliskich, bo tylko wówczas ruch będzie wiązał się także z pełnym komfortem psychicznym.

Ćwiczyć i pracować nad kondycją możemy wszędzie – w domu, w ogrodzie, w plenerze oraz korzystając z otwieranej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Ważne jest to, aby pamiętać o swoim stanie zdrowia i obecnej kondycji fizycznej, bo nawet kilka tygodni bez codziennej aktywności odbija się na naszych stawach, mięśniach i wydolności organizmu, prowadząc do zwiększenia ryzyka wystąpienia kontuzji.

Dobra kondycja fizyczna i psychiczna – jak wrócić do formy po izolacji?

Dobra kondycja fizyczna pomaga zachować zdrowie i jest sposobem na cieszenie się niemal każdą aktywnością. Pandemia koronawirusa utrudniła nam życie, choć i w tak trudnym czasie, wielbiciele ruchu znaleźli sposoby na to, aby cieszyć się aktywnością w domowym zaciszu. Gdy możemy znowu korzystać z aktywności na świeżym powietrzu, mamy okazję do nadrobienia zaległości i poprawy utraconej formy. Ważne: trzeba popracować nie tylko nad naszą kondycją fizyczną, ale także kondycją psychiczną, która również ucierpiała w wyniku przymusowej izolacji. Całe szczęście, ruch wpływa nie tylko na funkcjonowanie naszego układu krążenia i układu mięśniowego oraz poprawia wydolność organizmu, ale także zbawienni wpływa na psychikę.

Pierwszą i podstawową zasadą, której musimy przestrzegać, to umiar i zdrowy rozsądek. Nie możemy z marszu powrócić do treningów na siłowni lub od razu wybrać się na długą, rowerową wycieczkę w trudnym terenie. Maratonu też nie przebiegniemy bez wcześniejszego przygotowania, więc na początek trzeba postawić na stopniowy powrót do aktywności.

W przypadku osób, które przed pandemią stroniły od aktywności, umiar jest wręcz wskazany. Na początek trzeba poprawić wydolność organizmu poprzez kilkuminutową, codzienną aktywność o umiarkowanej intensywności np. spacery, marszobieg lub jazdę na rowerze. Z czasem, gdy organizm przyzwyczai się do ruchu, przyjdzie czas na intensywne treningi.

3 sposoby na poprawę formy po izolacji

1. Codzienna gimnastyka

Każdy dzień warto rozpocząć od kilkuminutowej gimnastyki, dzięki której krew zacznie szybciej krążyć w żyłach. Dotleniony organizm jest w stanie sprostać każdemu wyzwaniu. Ćwiczenia można wykonywać w domu, na balkonie lub w ogrodzie. Kilka skłonów, pajacyków, bieg w miejscu, przysiady, pompki – każdy znajdzie coś dla siebie.

Warto znaleźć chwilę czasu na ruch także wieczorem. Wyjście na spacer, pobieganie z psem lub wykonywanie domowych obowiązków także poprawiają formę i wpływają na stan naszego zdrowia.

2. Zdrowa dieta

Lato obfituje w zdrowe, sezonowe warzywa i owoce, które pomogą poprawić formę i wpłyną na kondycję naszego organizmu. Warto cieszyć się skarbami lata w najczystszej postaci – im bardziej świeże i mniej przetworzone produkty będziemy jedli, tym lepiej wpłyną one na stan naszego zdrowia.

Zdrowo nie znaczy nudno! Warto pamiętać o tym, że nasz organizm potrzebuje energii, którą później spalimy podczas ćwiczeń, dlatego codzienny jadłospis powinien być urozmaicony i dobrze zbilansowany.

3. Ciesz się małymi przyjemnościami

Nie da się odbudować formy fizycznej bez dobrej kondycji psychicznej. O stan naszej psychiki pomogą zadbać nie tylko ćwiczenia, ale także małe przyjemności i znalezienie chwili dla siebie. Najlepiej postawić na aktywny relaks, który pozwoli połączyć przyjemne z pożytecznym. Taniec, wypoczynek nad wodą, zabawa w gronie najbliższych oraz odkrycie w sobie wewnętrznego dziecka pomogą zapomnieć o izolacji i odzyskać dobry nastrój.

