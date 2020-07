Szumowski: Jeśli pojawi się sprawdzona szczepionka na COVID-19, to sam na pewno się zaszczepię

Według informacji "Super Expressu" premier Mateusz Morawiecki zamierza wymienić kilku ministrów swojego rządu. Wśród osób, które, jak pisze gazeta, nie mogą być pewne swoich stanowisk są m.in. minister zdrowia Łukasz Szumowski. Informator dziennika mówi, że minister zdrowia "ponoć sam już nie chce szefować temu niewdzięcznemu resortowi". Szumowski pytany o te doniesienia w Polsat News podkreślił, że nie ma dość ministerstwa. – Nawet bym powiedział, że teraz jakoś to ministerstwo stało się jeszcze bardziej wdzięczne (...). Jestem przekonany, że te sprawne działania wojewodów, Inspekcji Sanitarnej, wszystkich służb, które wspomagały w walce z COVID-19 pokazały, że czasami można skutecznie coś zrobić – powiedział szef MZ.

Podkreślił jednocześnie, że obecnie zakażenia koronawirusem pochodzą głównie z zakładów pracy, gdzie są trudne warunki wykonywania obowiązków i utrzymywania odpowiedniej odległości. Jak zaznaczył, nie ma dużo zakażeń wynikających z uczestnictwa w imprezach masowych. Odnosząc się do zmniejszenia obowiązkowego dystansu społecznego z 2 m do 1,5 m, zauważył, że to tak naprawdę jest niewielka różnica i 1,5 m to wytyczna, ile powinien wynosić prawidłowy dystans. – Jeżeli nie możemy go utrzymać, a są takie sytuacje – jesteśmy w komunikacji, jesteśmy gdzieś, gdzie jest większa grupa ludzi – to albo dystans 1,5 m, albo maseczka, najlepiej obie te rzeczy – podkreślił minister.

Co z dalszym luzowaniem obostrzeń?

Pytany, czy przewiduje kolejne luzowanie obostrzeń odparł, że już w tej chwili tak naprawdę nie bardzo jest co luzować oprócz masowych imprez. – A maseczki myślę, że zostaną w przestrzeni zamkniętej, powinny być i będą w transporcie publicznym – powiedział Szumowski. Dodał, że przy zachowaniu maseczek i odpowiednich rygorów, przy tak masowym ruchu jakim były wybory nie ma w ogóle wzrostu zachorowań. – To pokazuje, że proste zasady – dezynfekcja rąk, dystans i maseczki – dają efekt – powiedział Szumowski.

Będzie druga fala koronawirusa?

Minister zdrowia przyznał, że obawia się epidemii grypy sezonowej, od września, października w Polsce, kiedy – jak mówił – ok. 100 tys. osób dziennie ma objawy infekcji. – Będziemy apelować o wyszczepienie się maksymalnie dużej grupy osób – dodał. Zadeklarował, że jeśli pojawi się sprawdzona szczepionka na COVID-19 to sam na pewno się zaszczepi i będzie to rekomendował swojej rodzinie. Szumowski pytany, co teraz robi jego resort i rząd, aby zapobiec drugiej fali epidemii koronawirusa na jesieni, odpowiedział, że zostały powołane zespoły ekspertów w Ministerstwie Zdrowia oraz w każdym województwie do opracowania "logistyki i strategii w zakresie przyjmowania chorych z objawami infekcji górnych dróg oddechowych, zwiększenia jeszcze puli testów oraz logistyki szpitali jednoimiennych".

autor: Karol Kostrzewa

