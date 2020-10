Naukowcy: Istniejące leki mogą zwalczać zakażenie koronawirusem

Naukowcy z University of New Mexico, którzy przejrzeli katalog wcześniej zatwierdzonych leków, uważają, że zidentyfikowali lek, który może pomóc przyspieszyć powrót pacjenta do zdrowia po zakażeniu SARS-CoV-2.

„Uważamy, że znaleźliśmy lek, który jest porównywalny z remdesivirem i jest znacznie tańszy” – powiedział dr Tudor Oprea, profesor medycyny i nauk farmaceutycznych oraz szef Wydziału Informatyki Translacyjnej UNM. Remdesivir jest stosunkowo nowym lekiem przeciwwirusowym, który, jak wykazano, skraca czas pobytu w szpitalu osób wyzdrowiałych z nowego koronawirusa. W artykule opublikowanym w tym tygodniu w ACS Pharmacology & Translational Science, Oprea i jego współpracownicy, we współpracy z zespołem z University of Tennessee Health Science Center kierowanym przez prof. dr Colleen Jonsson, poinformowali, że starszy lek przeciwmalaryczny o nazwie amodiaquine był skuteczny w zwalczanie wirusa w eksperymentach z probówkami. Leki w walce z koronawirusem Pozostałe dwa leki – lek przeciwpsychotyczny zwany zuklophentiksolem i lek na ciśnienie krwi zwany nebiwololem również usunęły wirusa w trakcie eksperymentów. Naukowcy uważają, że którykolwiek z tych trzech leków można łączyć z remdesivirem lub pokrewnym lekiem przeciwwirusowym zwanym favipiravirem, aby wywołać silniejszy atak na wirusa. Połączenie dwóch leków mogłoby oznaczać, że można by podać niższe dawki każdego z nich, zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych. Podanie dwóch leków zmniejsza również prawdopodobieństwo, że wirus rozwinie mutację, która uodporni go na leczenie. Wiele związków, które wykazują działanie przeciwwirusowe w warunkach laboratoryjnych, nie ma takiego samego wpływu na żywe organizmy, zauważa Oprea, więc następnym krokiem jest zorganizowanie badań klinicznych, aby sprawdzić, czy leki działają u pacjentów z COVID-dodatnim. Czytaj też:

