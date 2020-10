Jak wykonać test na koronawirusa? Czy można zrobić go w domu?

Ponad 10 tys. nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w środę w Polsce. Pandemia przybiera na sile, dlatego coraz więcej osób zastanawia się lub będzie musiała wykonać test. Czy można zrobić go w domu? Jak przygotować się do pobrania? W „Dzień Dobry TVN” wyjaśniała to Ewelina Hallmann – diagnosta laboratoryjny z Krajowego Ośrodka ds. Grypy. Obejrzyj materiał wideo:

Jakie są zasady zlecania testów?

Lekarz podstawowej opieki podczas teleporady, porady domowej lub wizyty w przychodni przeprowadzi ocenę stanu twojego zdrowia i jeżeli podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie wirusem SARS-CoV-2 zleci ci test za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Lekarz przekaże Ci informację o mobilnych punktach pobrań, tzw. drive thru, w których możesz wykonać badanie. W drodze na badanie nie korzystaj z transportu publicznego!

Jeśli jesteś samodzielny, udaj się do punktu drive thru, by wykonać badanie. Lista punktów dostępna jest na stronie: https://www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran.

Zabierz ze sobą dokument ze zdjęciem i podaj nr PESEL. Na miejscu nie wysiadaj z auta. Wymaz z nosogardzieli zostanie pobrany przez otwarte okno samochodu. Test jest bezpłatny.

Jeśli nie jesteś samodzielny i nie możesz udać się do drive thru, lekarz POZ skontaktuje się telefonicznie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE) i przekazuje informacje o konieczności wykonania testu. WSSE wystawi zlecenie testu i wyśle do ciebie karetkę „wymazówkę”.

Informację o wyniku testu znajdziesz w Internetowym Koncie Pacjenta.

Jeśli wynik testu będzie pozytywny, powinieneś poddać się izolacji w warunkach domowych, chyba, że lekarz skieruje cię do izolatorium lub do szpitala.

W sytuacji, gdy zostaniesz skierowany do odbycia izolacji w warunkach domowych, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udzieli ci porady domowej lub teleporady, podczas której oceni stanu zdrowia pacjenta. Porada ta powinna odbyć się nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania izolacji. W przypadku, gdy objawy choroby nadal będą występowały lekarz przedłuży okresu trwania izolacji w warunkach domowych. Lekarz poinformuje cię o przewidywanej dacie zakończenia okresu tej izolacji oraz o konieczności odbycia kolejnej porady albo teleporady w ostatnim dniu jej trwania, podczas której podejmuje decyzję o ewentualnym dalszym przedłużeniu okresu izolacji w warunkach domowych.

Jeśli twój stan znacznie się pogorszy nie czekaj. Zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999 i uprzedź, że możesz mieć koronawirusa.

Jeśli masz objawy infekcji, ale lekarz nie stwierdzi objawów kwalifikujących do skierowania na badanie w kierunku SARS-COV-2, wtedy umawia następną teleporadę w ciągu 3-5 dni od pierwszej wizyty.

Jak przygotować się do testu na koronawirusa?

Aby badanie było wiarygodne, muszą być spełnione pewne warunki.

Co najmniej trzy godziny przed pobraniem wymazu:

Bądź na czczo.

Nie myj zębów, nie używaj płynu do płukania jamy ustnej.

Zrezygnuj z gumy do żucia, tabletek do ssania na gardło, nie pij syropów przeciwkaszlowych (nawet ziołowych).

Nie stosuj żadnych maści, kropli ani aerozolu do nosa, nie rób inhalacji ani nie przepłukuj zatok.

Przed samym wymazem nie wydmuchuj nosa.

Jeśli masz ruchomą protezę, wyjmij ją przed pobraniem próbki.

Warto wiedzieć, że wymaz na koronawirusa, podobnie jak badania krwi powinien być wykonany w pierwszej połowie dnia.

Uwaga! Jadąc na badanie nie należy korzystać z transportu publicznego!

Na badanie należy zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem i nr PESEL.

Po wykonaniu badania wynik będzie dostępny na Internetowym Koncie Pacjenta, pacjent powinien być o nim również poinformowany przez lekarza POZ.

Czytaj też:

Kto jest narażony na długie przechodzenie COVID-19? Badanie wykazało konkretne grupy