20 proc. pacjentów z COVID-19 wykazuje tylko objawy żołądkowo-jelitowe

Objawy żołądkowo-jelitowe związane z COVID-19 są bardzo zróżnicowane, ale mogą obejmować utratę apetytu, nudności, wymioty, biegunkę i uogólniony ból brzucha. Naukowcy, którzy przeprowadzili przegląd, podają, że 18 procent pacjentów miało takie objawy, podczas gdy 16 procent przypadków COVID-19 może przejawiać się tylko objawami żołądkowo-jelitowymi.

„Coraz więcej literatury wskazuje, że symptomatologia brzuszna jest częstym objawem COVID-19” – powiedział Mitch Wilson, radiolog i wykładowca kliniczny na Wydziale Medycyny i Stomatologii Uniwersytetu Alberty.

Naukowcy, w tym Gavin Low, profesor radiologii i diagnostyki obrazowej oraz student medycyny Kevin Lui, przeanalizowali wyniki 36 badań opublikowanych do 15 lipca, aby wyciągnąć wnioski.

Koronawirus – objawy

Każdego dnia pojawiają się nowe doniesienia dotyczące objawów i przebiegu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Wiadomo jednak, że to zakażenie u niektórych osób może początkowo nie powodować jakichkolwiek objawów. Mimo to transmisja wirusa może nastąpić nawet do dwóch tygodni przed zauważeniem objawów.

Niektóre objawy specyficzne dla COVID-19 to:

duszność

kaszel, który staje się coraz bardziej dotkliwy w miarę upływu czasu

niska gorączka, jednak temperatura stopniowo wzrasta

zmęczenie.

Mniej powszechne objawy zakażenia koronawirusem to:

dreszcze i wielokrotne drgawki z dreszczami

ból gardła

ból głowy

bóle mięśni

utrata smaku

utrata węchu.

Istnieje ryzyko nasilenia powyższych objawów. Wezwij pogotowie ratunkowe, jeśli ty lub ktoś, kto pozostaje pod twoją opieką, doświadczy któregokolwiek z poniższych objawów:

problemy z oddychaniem

zsiniałe usta lub twarz

uporczywy ból lub ucisk w klatce piersiowej

dezorientacja

nadmierna senność.

