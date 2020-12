Dlaczego warto poddać się badaniu serca, jeśli miałeś COVID-19

Ćwiczenia z problemami z sercem związanymi z COVID-19 mogą prowadzić do nieregularnego bicia serca lub nagłej śmierci sercowej. Lekarze chcą mieć pewność, że pacjenci, którzy wracają do ćwiczeń po wyzdrowieniu z COVID-19, robią to tak bezpiecznie, jak to tylko możliwe. Niestety, koronawirus atakuje nie tylko płuca, ale również serce.

Prawie jedna czwarta osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 rozwija się uszkodzenie mięśnia sercowego lub uszkodzenie tkanki serca. Osoby z COVID-19 mają również chorobę zakrzepowo-zatorową lub zakrzepy krwi i arytmie. Zbyt szybkie rozpoczęcie ćwiczeń lub zbyt szybkie rozpoczęcie ćwiczeń bez świadomości stanu serca może mieć negatywne skutki. Wynika to z długoterminowych skutków COVID-19, które wciąż są badane. Jakie badania serca warto wykonać po COVID-19? To, kto ma zostać przebadany i jaki typ testu jest zalecany, zależy od każdej osoby i jej specyficznych objawów lub ciężkości choroby. Badania z końca października dały wskazówki dla sportowców wyczynowych, licealistów i mistrzów rekreacji, którzy ukończyli 35 lat i trenują do określonych zawodów. Badania zalecały rozmowę z lekarzem i wykonywanie badań przesiewowych serca. Testy te, zalecane dla sportowców z umiarkowanym lub ciężkim COVID-19, obejmują: Elektrokardiogramy – to rejestruje sygnały elektryczne w twoim sercu. To dobry sposób na sprawdzenie arytmii.



Echokardiogramy. Wykorzystuje fale dźwiękowe do tworzenia obrazów twojego serca, takich jak sonogram. Służy do wykrywania problemów z zastawkami lub komorami serca.



Badania krwi. Mierzy poziom białek troponiny T lub troponiny I we krwi. Białka te są uwalniane po uszkodzeniu mięśnia sercowego.



MRI: Rezonans magnetyczny tworzy szczegółowe obrazy narządów, w tym serca. Sprawdza rozmiar i funkcję, stopień uszkodzenia, problemy strukturalne lub stan zapalny. W przypadku pacjentów z łagodnymi przypadkami COVID-19 lub bezobjawowych badanie przesiewowe serca nie jest uważane za konieczne.

