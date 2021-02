Eksperci: Wiemy, które maseczki najskuteczniej chronią przed COVID-19

Jedni wolą maseczki bawełniane, bo są wielorazowe. Innym wygodniej jest w tych przeznaczonych do założenia tylko raz, jeszcze ktoś usłyszał, że jednak maseczki N95 są najskuteczniejsze. Jak jest w rzeczywistości? Pytanie to portal Healthline.com zadał ekspertom – lekarzom i ratownikom medycznym. Oto, jak scharakteryzowali poszczególne maseczki.

Maseczka N95 kontra KN95

Według najnowszego badania, opublikowanego na łamach „Science Advances” to maseczki N95 najskuteczniej chronią przed zakażeniem SARS-CoV-2. Największą zaletą zarówno masek N95, jak i KN95 jest fakt, że filtrują 95 procent cząstek aerozolu. Oba rodzaje masek są wykonane z kilku warstw syntetycznego materiału, jednak różnica polega na tym, że wyłącznie model N95 został zatwierdzony do użytkowania przez National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), amerykańską organizację, która odpowiada za regulacje dotyczące użytkowania masek. Maski te zostały jednak zatwierdzone do użytkowania w Chinach, w Stanach nadal trwają nad nimi badania, jednak już wiadomo, że prawie 70 procent masek KN95 wyprodukowanych właśnie w Chinach nie spełnia wymogów NIOSH.

Mimo to, jak zapewnia Robert Glatter, lekarz medycyny ratunkowej z jednego ze szpitali Nowego Jorku, nawet ta niezatwierdzona maska KN95 będzie prawdopodobnie skuteczniejsza niż maseczka chirurgiczna jednorazowego użytku bądź ta bawełniana. Musi ona jednak ściśle przylegać do twarzy.

Maseczka N95 kontra maseczka jednorazowa

Jeśli nie masz pod ręką maseczki N95, drugim najlepszym wyborem będzie chirurgiczna maseczka jednorazowa. A najlepiej, jak wskazują wyniki najnowszych badań, nawet dwie maseczki noszone w jednym czasie. Istnieje kilka różnic między maseczką N95 a maseczkami jednorazowymi. Choć N95 zostały zatwierdzone przez NIOSH, te jednorazowe zatwierdziła inna ważna instytucja – Agencja Żywności i Leków. Maski jednorazowe chronią tylko przed większymi kroplami, zazwyczaj są też luźniejsze niż N95 i nie zapewniają niezawodnego poziomu ochrony przed wdychaniem cząstek unoszących się w powietrzu, jak to robią N95. Jednak jak podkreśla dr Ting Ting Wong, internista i specjalista chorób zakaźnych z Nowego Jorku, dla ogółu społeczeństwa maski jednorazowe będą jak najbardziej wystarczające.

Maseczka jednorazowa kontra maseczka materiałowa

Maseczki z tkanin nie podlegają żadnym regulacjom, a każdy rodzaj materiału ma inny poziom filtracji. Zawsze maska bawełniana czy wykonana z innego surowca jest lepsza niż żadna, jednak skuteczniejsze od niej są zarówno N95, jak i maseczki jednorazowe. Maski wykonane z materiałów są najbardziej przepuszczalne i zapewniają najmniejszą ochronę.

Czytaj też:

Jakie wady i zalety ma noszenie przyłbic? Czy przyłbice chronią przed COVID-19?