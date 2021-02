Czy szczepionkę AstraZeneca można podawać seniorom? Odpowiada WHO

Panel ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. szczepionek ocenił, że szczepionka przeciwko koronawirusowi, która została opracowana przez brytyjską firmę AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki, może być podawana osobom po 65. roku życia bez górnej granicy wieku. Wstępnie tego nie rekomendowano przez ograniczoną liczbę osób powyżej 65. roku życia w czasie badań klinicznych.

– Ponieważ osoby powyżej 65. roku życia należą do priorytetowych grup, opierając się na analizie bezpieczeństwa i immunogenności zalecamy, by szczepionka była stosowana u osób w wieku od 18 lat bez górnej granicy wieku. Oznacza to, że osoby powyżej 65. roku życia powinny otrzymać tę szczepionkę – podkreślił dr Alejandro Cravioto, przewodniczący Strategicznej Grupy Doradczej Ekspertów ds. Szczepień (SAGE).

Wirusowa szczepionka wektorowa na COVID-19

Naukowcy przebadali wiele różnego rodzaju typów wektorów wirusowych, których mogliby użyć do stworzenia szczepionki na COVID-19. Jednymi z nich były adenowirusy, które powodują przeziębienie. Szczepionka AstraZeneca wykorzystuje wektor adenowirusowy szympansa. Sekwencje genetyczne zawarte w adenowirusie kodują syntezę białka powierzchniowego S koronawirusa SARS-CoV-2. Dzięki temu szczepionka indukuje swoistą odpowiedź immunologiczną na białko powierzchniowe S koronawirusa.

Warto dodać, że szczepionka nie powoduje żadnych trwałych zmian w naszych komórkach, a kod genetyczny białka powierzchniowego S nie staje się częścią naszego własnego DNA. Jedyną kwestią konieczną do rozważenia jest ta, czy dana osoba nie spotkała się w przeszłości z wirusem, który służy jako wektor i nie ma przeciwko niemu przeciwciał. To może osłabiać jej skuteczność. Jednak naukowcy z Oksfordu, pracujący nad szczepionką AstraZeneca przeciwko COVID-19 poinformowali, że zbadali wcześniej poziomy przeciwciał przeciwko wektorowi wirusowemu ChAdOx1, użytemu w szczepionce i były one niskie.

