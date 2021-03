Europejska Agencja Leków wydała oświadczenie ws. szczepionki AstraZeneca. Jest w pełni bezpieczna

Komisja doszła do jasnych wniosków popartych naukowo, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna. Korzyści ze stosowania szczepionki w ochronie przed COVID-19 przewyższają potencjalne ryzyko śmierci i hospitalizacji. Komisja ustaliła także, że szczepionka nie wiąże się z podwyższonym ryzykiem zakrzepów. Poinformowała o tym podczas czwartkowej konferencji prasowej EMA dyrektor Emer Cooke.

Kontrowersje wokół szczepionki

W ostatnich dniach w kilku krajach europejskich odnotowano „incydenty zakrzepowo-zatorowe” u pacjentów, którym podano szczepionkę przeciw COVID-19 produkcji firmy AstraZeneca. Zdarzenia miały miejsce m.in. w Danii, Norwegii i Austrii. Pacjentów poddano hospitalizacji, a kilkoro z nich zmarło. W Danii, Norwegii, Islandii, Austrii, Estonii, Luksemburgu, Włoszech, Łotwie oraz na Litwie czasowo zawieszono stosowanie szczepionki.

Sprawie przyjrzała się Europejska Agencja Leków. We wtorek dyrektor EMA Emer Cooke poinformowała, że nic nie wskazuje na to, by szczepionka AstraZeneca stanowiła bezpośrednią przyczynę zakrzepów. Zdaniem Cooke także liczba zdarzeń zakrzepowo-zatorowych u zaszczepionych osób zaszczepionych nie wydawała się wyższa, niż w przypadku ogółu populacji, a korzyści ze stosowania szczepionki miałyby „przewyższać ryzyko”.

