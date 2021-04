W jakim czasie po zakażeniu COVID-19 można się zaszczepić?

Do szczepienia na COVID-19 powinna przystąpić osoba, która w danej chwili nie jest jest zakażona SARS-CoV-2. Co jednak robić, gdy zakażenie ma się już za sobą lub gdy choroba „dopadnie” nas między jedną a drugą dawką szczepienia?

Czy możesz się zaszczepić, jeśli miałeś COVID-19 w ciągu ostatniego roku?

Jak zaznacza w rozmowie z CNN dr Leana Wen, przechorowanie COVID-19 w ciągu ostatnich miesięcy nie stanowi przeszkody do przyjęcia szczepienia. Wręcz przeciwnie – szczepionkę warto przyjąć, ponieważ do dzisiaj nie wiadomo z całą pewnością, jak długo utrzymuje się naturalna odporność organizmu po przejściu COVID-19. Szczepionka daje za to ochronę lepszą i dłuższą.

Wiadomo już też, że szczepionki Pfizer/BioNTech i Moderna zapewniają co najmniej 6 miesięczną odporność na COVID-19. Jako że preparaty zostały wprowadzone na rynek niedawno, nie wiadomo, jak długo tę odporność będą zapewniać, ale przewiduje się, że znacznie dłużej niż przez 6 miesięcy.

Czy mogę przyjąć szczepionkę, jeśli niedawno zachorowałem na COVID-19?

Jak zaznacza dr Wen, trudno podać konkretną liczbę dni, po której można by spokojnie udać się na szczepienie. Przede wszystkim warto obserwować, czy objawy ustąpiły i koniecznie odczekać ustaloną odgórnie liczbę dni, jakie trzeba przeczekać na kwarantannie.

Czy mogę przyjąć drugą dawkę szczepionki, jeśli zachorowałem po pierwszej?

Takie przypadki również się zdarzają. Ekspetka CNN w tym wypadku zaleca, by zaczekać z przyjęciem drugiej dawki szczepionki do czasu ustania objawów choroby. Tym bardziej, że układ odpornościowy jest już wzmocniony po pierwszej dawce i w momencie walki z zakażeniem nie potrzebuje natychmiastowego dodatkowego wzmocnienia.

Czytaj też:

Rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Jak to zrobić? [Poradnik]