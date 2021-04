Lek na COVID może pojawić się już niedługo? „Czekamy na pełny zestaw danych”

Badania kliniczne prowadzone w USA nad podawanym podskórnie lekiem zawierającym tzw. koktajl przeciwciał, na który składają się casirivimab i imdevimab pokazały, że lek REGN-COV2 zmniejsza o 81 proc. ryzyko objawowego przebiegu COVID-19 u osób mieszkających razem z zakażonymi. Jednocześnie lek skraca również czas trwania objawów u już zakażonych osób. Symptomy zakażenia u osób leczonych koktajlem przeciwciał trwały średnio tydzień, natomiast u osób otrzymujących placebo – trzy tygodnie.

Badania są w toku

– Badania wciąż trwają i nie jest dokładnie znany termin ich zakończenia. Dokładamy wszelkich starań, by uzyskać rzetelne dane wysokiej jakości, dlatego jest za wcześnie na określenie daty zakończenia analizy – poinformowała Wprost Małgorzata Szpejewska-Cedro, PR Lead Roche Polska.

Badania kliniczne nad lekiem prowadzone były w USA i równocześnie także m.in. w Wielkiej Brytanii. Do tej pory w badaniach wzięło udział łącznie 25 tys. osób.

Czy lek pojawi się w Polsce? Na razie nie jest to wiadome

Koktajl casirivimabu i imdevimabu nie został jeszcze zatwierdzony w USA przez tamtejszą Agencję Żywności i Leków (Federal Drug Administration – FDA), ale jest tam dopuszczony do użycia w nagłych wypadkach. W lutym 2021 r. Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency – EMA) ogłosiła, że Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (Committee on Medicinal Products for Human Use – CHMP) rozpoczął przegląd danych dotyczących casirivimabu i imdevimabu. CHMP oceni wszystkie dane dotyczące tego leku z wielu badań klinicznych, gdy tylko będą dostępne. W związku z powyższymi informacjami, szczegółowe wyniki badania REGN-COV 2069 mają zostać jak najszybciej udostępnione organom regulacyjnym. Nie znaczy to jednak, że lek będzie od razu powszechnie dostępny do użytku.

– Firma Roche będzie nadal współpracować z EMA i innymi organami ds. zdrowia na całym świecie, aby dostarczyć koktajl przeciwciał jak największej liczbie osób. Jest zbyt wcześnie, aby określić potencjalne terminy – powiedziała M. Szpejewska-Cedro. Dostępność leku w Polsce również stoi pod znakiem zapytania. – Podstawowym celem działalności firmy jest zapewnienie dostępności leków dla wszystkich pacjentów potrzebujących takiej terapii. Roche będzie przekazywał informacje dotyczące dostępności produktu również w Polsce – dodała.

Zakaźność chorego na COVID po leczeniu koktajlem

Wyniki badania REGN-COV 2069 wykazały potencjał i skuteczność koktajlu casirivimabu i imdevimabu. W ramach badań klinicznych przebadane zostały 204 osoby, które na początku badania miały bezobjawową infekcję koronawirusem. Podanie im leku zmniejszyło ryzyko wystąpienia objawów o 31 procent.

Pod znakiem zapytania stoi jednak kwestia zdolności chorego leczonego koktajlem do dalszego zarażania przy zmniejszonych objawach. – Naukowcy cały czas pracują nad uzyskaniem wszystkich odpowiedzi. Czekamy na pełny zestaw danych, który powinien być dostępny na początku przyszłego kwartału – zaznaczyła M. Szpejewska-Cedro.

