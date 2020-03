Cukrzyca i COVID-19? Oto, co należy zrobić

Eksperci twierdzą, że osoby z cukrzycą mogą być bardziej narażone na powikłania COVID-19 niż ogół społeczeństwa. Zalecają zatem przygotowanie się na możliwą infekcję, kupując 90-dniowy zapas insuliny. Znaczenie ma także częste mycie rąk i unikanie skupisk ludzi, do czego zachęca się ogół społeczeństwa.

Cukrzyca a koronawirus

Osoby z cukrzycą należą do grup najbardziej zagrożonych poważniejszymi powikłaniami nowego koronawirusa i choroby COVID-19, zgodnie z oświadczeniem opublikowanym przez American Association of Clinical Endocrinologists (AACE).

„Ostatnie badania wykazały, że wśród hospitalizowanych z powodu ciężkiej choroby 22,2 proc. do 26,9 proc. wykazało cukrzycę”, napisali. „Cukrzyca i wysoki poziom glukozy są związane ze zwiększonymi powikłaniami, niewydolnością oddechową i śmiertelnością u hospitalizowanych pacjentów z koronawirusem”.

Te ustalenia są o tyle ważne, że pozwala szczególnie zadbać o tę grupę chorych i przygotować dla nich wytyczne. Koronawirus Sars-cov-2 jest nowym zjawiskiem, dlatego trzeba działać od razu – nikt bowiem nie może być pewnym, jak zadziała na różnych chorych i nie ma jeszcze wystarczającej ilości badań. Lekarzom i chorym pozostaje prewencja, która w przypadku diabetyków jest bardzo ważna.

Jak przygotować się na COVID-19

Ashlyn Smith, asystent z Endocrinology Associates w Arizonie podkreśla konieczność zrobienia 90-dniowego zapasu dawek insuliny. Pozwoli to diabetykom zostać w domu, nawet gdyby kwarantanna trwała bardzo długo. Zachęca także do kupowania leków online, jeśli nie są potrzebne dodatkowe recepty. Ponadto wizyty lekarskie poza domem należy przełożyć lub odbyć telekonsultacje. Większość lekarzy w obliczu pandemii udostępnia taką możliwość, a wizyty osobiste odbywają się tylko w szczególnych przypadkach. Przebywając w izolacji, należy często nawadniać organizm i badać poziom cukru we krwi zarówno w dzień, jak i w nocy.

Ponadto lekarze publikujący w czasopiśmie Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews zalecają szczególne praktyki dla osób z cukrzycą w celu zapobiegania infekcji:

Utrzymanie dobrej kontroli glikemii. Może to pomóc w zmniejszeniu ryzyka infekcji, a także w samej chorobie. Często monitoruj poziom glukozy oraz ketonów we krwi.

Zdrowa dieta. Ważne jest zwracanie uwagi na odżywianie i odpowiednie spożycie białka, a także unikanie niedoborów minerałów i witamin.

Aktywność fizyczna. Ćwiczenia mogą poprawiać odporność, chociaż należy wykonywać je odpowiedzialnie. W czasie pandemii nie chodzimy na siłownię ani inne zajęcia grupowe.

Szczepienia przeciwko grypie i zapaleniu płuc. To ostatnie może zwłaszcza zmniejszyć ryzyko wtórnego bakteryjnego zapalenia płuc po wirusowym zakażeniu dróg oddechowych (choć naukowcy zauważają, że dane dotyczące obecnej epidemii wirusowej nie są jeszcze dostępne).

