Jak zwierzęta domowe mogą pomóc nam w izolacji?

W przeglądzie przeprowadzony przez organizację Pethealth wskazano, że w Stanach Zjednoczonych adopcje zwierząt domowych wzrosły o 100 procent w stosunku do ubiegłego roku. „To naprawdę zmieniło sytuację w świecie bezdomnych zwierząt” – powiedziała Kitty Block, prezes i dyrektor generalny Humane Society of the United States.

Korzyści zdrowotne posiadania zwierząt domowych

„Obcowanie ze zwierzętami jest świetne dla zdrowia psychicznego”, powiedziała doktor Deborah Roth Ledley, licencjonowany psycholog z Pensylwanii. Podczas izolacji zwierzęta mogą dotrzymywać nam towarzystwa i dać odrobinę otuchy w tym naprawdę trudnym czasie. Dają bezwarunkową miłość i sprawiają, że ludzie czują się mniej samotni. Zwierzęta domowe mogą pomóc na kilka sposobów podczas epidemii COVID-19. „Mogą pomóc nam przeciwdziałać dwóm największym bolączkom związanym z tą pandemią: izolacji wynikającej z dystansu społecznego oraz zmartwień i lęków, które są nieodłączną częścią radzenia sobie z tą pandemią” – powiedziała Julie Morgenstern, trenerka wydajności i autorka książek.

Wykazano, że opieka nad zwierzęciem może zapewnić poczucie celu i spełnienia oraz może wiązać się ze zmniejszonym poczuciem samotności i depresji, co jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Zwierzęta domowe mogą również motywować do ćwiczeń i pomagać w takich problemach, jak lęk i depresja, z którymi obecnie zmaga się wiele osób ze względu na zwiększoną izolację.

Jak zwierzęta pomagają ludziom?

Ronni Gordon, niezależna pisarka z Massachusetts, znajduje ukojenie w swoim 13-letnim czekoladowym labradorze. „Gdybym jej nie miała, byłbym bardzo samotną – powiedziała. – Pies pomógł mi wyzdrowieć z białaczki, a teraz pomaga mi przetrwać izolację, ponieważ tak naprawdę nie jesteś odizolowany, kiedy żyjesz z inną żywą istotą”. Kobieta wyznaje, że pies pomaga jej wtedy, gdy ma wysokie ciśnienie i boi się wyjść na zewnątrz. Obecność psa ułatwia jej spacery i łagodzi stres.

Badanie z 2019 r. wskazuje, że właściciele psów spędzali prawie 300 minut tygodniowo na spacerach z psami. To było średnio około 200 minut więcej spaceru niż ludzie bez psów. Rutynowa natura opieki nad zwierzętami pomaga nam prowadzić normalne życie, pomimo tych niepewnych czasów. Ponieważ żyją zgodnie z rutyną, będą wymagać, abyś przestrzegał tego harmonogramu. Może to sprawić, że poczujesz większą kontrolę nad rzeczami, efektywniejsze spędzisz dzień i zredukujesz stres. Zatrzymanie się w ciągu dnia, aby spędzić czas z kotami lub psami na zabawie z nimi, zapewnia niezbędną przerwę od ciągłej pracy, a to pomaga lepiej myśleć, zmienić perspektywę i być wydajnym.

„Zdecydowaliśmy się przyjąć psa dzień po tym, jak moja córka wróciła do domu, aby poddać się kwarantannie” – mówi Annie Biskar, nauczycielka wczesnej edukacji z Kalifornii. Zwierzę wydawało się być właściwą receptą. „Jako jej matka i ktoś, kto cierpi strasznie z powodu depresji, wiedziałem, że jedyną rzeczą, która mogłaby odwrócić uwagę lub przerwać negatywne bodźce, było skupienie się na kimś innym niż ona sama” – powiedziała Biskar. Suczka Honey dobrze dostosowała się do swojego nowego domu i już zapewnia wsparcie całej rodzinie. „W kryzysie, kiedy czuję się tak poza kontrolą, opieka nad kimś innym sprawia, że ​​mam wrażenie, że odzyskuję kontrolę nad swoim życiem”, dodała.

Adopcja zwierzaka podczas kwarantanny?

Liczba adopcji psów i kotów wzrosła podczas wybuchu epidemii, a zjawisko to było korzystne zarówno dla zwierząt domowych, które potrzebują domu, jak i dla ludzi, którzy izolują się na miejscu. Teraz może być świetny czas na osiedlenie zwierzaka i wzajemne poznanie się, ponieważ wiele osób pracuje z domu. Adopcja nie jest jednak taka łatwa. Ze względu na wybuch COVID-19 schroniska ograniczają dostęp odwiedzających, aby zapobiec niepotrzebnemu narażeniu. Poza tym decyzja o adopcji to duża odpowiedzialność. Pamiętajmy, że zwierzaka będziemy mieć również po pandemii – nie możemy wyrzucić go, kiedy izolacja się skończy.

Jeśli teraz nie jest odpowiedni czas na adopcję, istnieją inne możliwości pomocy schroniskom i ratownictwu w przyszłości. „Ważne jest, aby zainteresowanie utrzymywało się również po pandemii. Schroniska obawiają się fali powrotów psów i kotów, których opiekunowie przestaną się nimi zajmować” – dodała Kitty Block.

