COVID-19: wyzwanie dla osób z autyzmem. Jak zmieniło się ich życie?

Spektrum autyzmu (ASD) to diagnoza odnosząca się do szeregu zaburzeń neurorozwojowych. Osoby, które zmagają się ze spektrum autyzmu, mają problemy z komunikacją, interakcjami społecznymi czy ograniczoną liczbą zainteresowań. Stan objawia się inaczej w zależności od osoby. Niektórzy mogą mieć trudności z wyrażaniem siebie lub czytaniem uczuć i wskazówek emocjonalnych innych ludzi. Zasadniczo nie ma jednolitego doświadczenia, które definiowałoby ludzi w spektrum autyzmu. Oznacza to, że podobnie jak w przypadku całej populacji COVID-19 wpłynął na każdego inaczej.

Brak rutyny przyczyną niepokoju

Zoe Gross, dyrektor ds. Operacji w Autistic Self Advocacy Network (ASAN), organizacji non-profit działającej na rzecz osób z autyzmem twierdzi, że ​​wiele takich osób może teraz odczuwać stres emocjonalny na skutek zmian wywołanych pandemią. Wykonywanie codziennych zadań może być dla nich trudniejsze, a nawet doprowadzić do samookaleczenia lub agresji. „Jest element stresu, który polega na tym, że nie wiadomo, kiedy i jak skończy się obecna sytuacja” – powiedziała.

Donna Murphy, wiceprezes ds. Programów klinicznych w Cincinnati Children zauważyła, że ​​wiele osób z autyzmem znajduje komfort w codziennym porządku dnia. W zależności od poziomu rozwoju, zrozumienie, dlaczego rutyna została zakłócona, może powodować niepokój. Jest to problem relatywny dla wszystkich ludzi. Niektóre osoby mogą potrzebować opracowania nowego harmonogramu i rutyny, które pasowałyby do ich obecnego stylu życia. Mogą to być zapisane harmonogramy lub listy codziennych czynności.

Zmiany w codziennym życiu, takie jak dezynfekowanie rąk lub ograniczenie kontaktów z innymi, mogą być trudne dla osób, które są niepełnosprawne intelektualnie. Eksperci sugerują, aby rodzice i najbliższe otoczenie osób z autyzmem starało się wykazać dużą empatię i cierpliwość, a także zapewniło szczególną opiekę w tym trudnym czasie.

