Koronawirus. Jak rozpoznać, czy objawy są łagodne, umiarkowane, albo ciężkie?

Koronawirus zwykle powoduje przeziębienie lub inne łagodne choroby wirusowe układu oddechowego, ale jego nowy szczep może powodować znacznie poważniejsze choroby, a u niektórych pacjentów nawet śmierć. Poprzednio poznane szczepy koronawirusa obejmują SARS i MERS, które w ostatnich latach dotknęły inne obszary świata.

Osoby najbardziej narażone na ciężką chorobę wywołaną przez COVID-19 to osoby z istniejącą wcześniej chorobą płuc, osoby z obniżoną odpornością, niemowlęta i osoby starsze.

Jakie są objawy COVID-19?

Koronawirusy zwykle powodują objawy podobne do grypy i innych chorób wirusowych. Najczęstsze objawy COVID-19 to:

Gorączka wyższa niż 37,7 st. Celsjusza

Zmęczenie

Suchy kaszel



Duszność

Ból głowy

Ból ciała

Dreszcze

Utrata smaku lub węchu.

Jakie są łagodne / umiarkowane objawy koronawirusa?

Zdecydowana większość pacjentów ma łagodne lub umiarkowane objawy i nie wymaga hospitalizacji. Z tymi łagodniejszymi objawami powinieneś pozostać w domu, odpoczywać i unikać kontaktu z innymi, aby nie rozprzestrzeniać wirusa. Pij dużo płynów i stosuj leki przeciwbólowe w razie potrzeby.

Czasami pacjenci – zwykle ci, którzy są w podeszłym wieku lub mają podstawowe problemy zdrowotne – mogą mieć umiarkowane objawy, które mogą wymagać pewnego leczenia wspomagającego, takiego jak stosowanie środków przeciw odwodnieniu. Prawdopodobnie będziesz mieć gorączkę 37,5 st. Celsjusza lub wyższą, kaszel i uczucie zmęczenia, które sprawia, że nie możesz wstać z łóżka.

Kolejnym alarmującym sygnałem jest duszność, szczególnie jeśli nie wykonujesz żadnej czynności. Należy przyjrzeć się bliżej każdemu napadowi duszności połączonemu z innymi objawami.

Jeśli masz umiarkowane objawy, prawdopodobnie nie będziesz musiał być hospitalizowany, chyba że masz problemy z oddychaniem lub jesteś odwodniony. Możesz być odwodniony, jeśli odczuwasz zwiększone pragnienie, suchość w ustach, zmniejszone wydalanie moczu, żółty mocz, suchość skóry, ból głowy lub zawroty głowy.

Może jednak rozwinąć się u ciebie łagodna postać zapalenia płuc, mimo że masz objawy tylko łagodne do umiarkowanych, szczególnie jeśli jesteś w podeszłym wieku lub masz podstawowe schorzenia. W takim przypadku możesz wymagać hospitalizacji i antybiotyków oraz dodatkowego tlenu.

Ogólnie rzecz biorąc, chory z COVID-19 z objawami łagodnymi do umiarkowanych będzie zmagał się z tą chorobą przez około dwa tygodnie, zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Jeśli masz łagodne lub umiarkowane objawy grypopodobne, w tym gorączkę lub kaszel, unikaj wizyt w szpitalach, przychodniach lub izbach przyjęć. Zamiast tego zadzwoń do swojego lekarza, aby ustalić najlepszy sposób leczenia.

Jeśli masz łagodne/umiarkowane objawy, czy powinieneś przejść test na COVID-19?

Według danych WHO 80 proc. potwierdzonych laboratoryjnie przypadków COVID-19 wykazywało objawy łagodne do umiarkowanych. Decyzja o zleceniu badania łagodnych do umiarkowanych objawów ze strony układu oddechowego, które mogą dotyczyć COVID-19, będzie dokładnie rozważona, z udziałem lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i lokalnych placówek badających pod kątem COVID-19.

Decyzja będzie podjęta nie tylko na podstawie twoich fizycznych objawów, ale także na podstawie twojego wieku, chorób podstawowych, narażenia na choroby, historii podróży i progresji objawów. Ponadto, dopóki nie będzie wystarczającej liczby testów do badania każdego pacjenta wykazującego objawy, istniejące materiały będą musiały być dystrybuowane do najbardziej poważnych i ryzykownych przypadków.

Jeśli czujesz, że doświadczasz łagodnych objawów, zadzwoń do swojego lekarza i rozważ zwiększenie dystansu społecznego, a może nawet poddanie się dobrowolnej izolacji. Jeśli objawy nasilą się, należy jak najszybciej powiadomić lekarza pierwszego kontaktu, aby ponownie ocenił twój stan. Jeśli twoje objawy są bardziej umiarkowane, porozmawiaj ze swoim lekarzem, aby sprawdzić, czy badanie COVID-19 jest dla ciebie odpowiednie.

Jakie są poważne (ciężkie) objawy koronawirusa?

U około jednego na pięciu pacjentów choroba ulegnie pogorszeniu, a około 14% przypadków przekształci się w ciężką chorobę, w której pacjenci mogą potrzebować dodatkowego tlenu z respiratora. 6% przypadków staje się krytycznych i może w nich dojść do wstrząsu septycznego, który może prowadzić do udaru, niewydolności serca lub układu oddechowego, niewydolności innych narządów lub śmierci.

U niektórych pacjentów objawy mogą się nasilić w ciągu kilku dni, a nawet godzin. Ponadto w niektórych z najgorszych przypadków wirus może dostać się do komórek płuc i rozpocząć replikację i zabijanie komórek. Kiedy układ odpornościowy tworzy stan zapalny w celu zwalczania wirusa, może to czasami skutkować cięższą postacią zapalenia płuc.

Jeśli doświadczasz poważnych objawów koronawirusa, szczególnie duszności w połączeniu z gorączką 37,5 st. Celsjusza lub wyższą, odwiedź najbliższy oddział ratunkowy. Zadzwoń wcześniej, aby poinformować ich, że jesteś w drodze, aby mogli podjąć środki ostrożności w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby.

