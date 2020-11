Spray na koronawirusa już gotowy. Stosuje się go do nosa

Naukowcy z University of Birmingham opracowali aerozol do nosa, który – według nich – może zapewnić skuteczną ochronę przed infekcją COVID-19. Spray został wytworzony przy użyciu związków, które zostały już zatwierdzone przez organy regulacyjne w Wielkiej Brytanii, Europie i USA.

Co wiemy o nowym sprayu na COVID-19?

Spray składa się z dwóch polimerów polisacharydowych: karageniny i gellanemu. Materiały te są już szeroko stosowane w wyrobach medycznych. Wstępny eksperyment z hodowlą komórkową zaprojektowany w celu sprawdzenia zdolności roztworu do hamowania infekcji wykazał, że hodowle wirusów komórkowych hamowały infekcję do 48 godzin po potraktowaniu roztworem.

„Ten spray jest wykonany z łatwo dostępnych produktów, które są już stosowane w produktach spożywczych i lekach, a my celowo użyliśmy sprawdzonych materiałów w naszym procesie projektowania. Oznacza to, że zgodnie z prawem możemy rozpocząć masową produkcję w ciągu kilku tygodni” – powiedział główny autor artykułu, dr Richard Moakes.

Jak działa spray na koronawirusa?

Nowy spray działa na dwa podstawowe sposoby. Jak twierdzą badacze, wyłapuje on i otacza cząstki wirusa wewnątrz nosa, które mogą potem zostać wydalone przez wydmuchiwanie lub połykanie. Po drugie, dzięki lepkiej konsystencji, spray uniemożliwia wchłonięcie go do organizmu. Oznacza to, że zmniejsza obciążenie wirusem w organizmie, a także obniża ryzyko zakażenia innych osób drogą kropelkową.

„Produkty takie jak ten nie zastępują istniejących środków, takich jak noszenie maski i mycie rąk, które nadal będą miały zasadnicze znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa. Jednak ten spray zapewnia drugą warstwę ochrony, aby zapobiec i spowolnić przenoszenie wirusów” – dodał dr Moakes.

