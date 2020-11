Jak długo można chorować na COVID-19?

Długi COVID jest jednym ze skutków ubocznych choroby wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Co ważne, „długi COVID” to określenie potoczne, nie naukowe, jednak samemu zjawisku naukowcy jak najbardziej się przyglądają.

Długi COVID: ile trwa?

Kiedy można powiedzieć, że ktoś zmaga się z długo trwającym zakażeniem koronawirusem? Według definicji WHO wtedy, gdy choroba trwa dłużej niż 2 tygodnie. Skutki długotrwałego COVID mogą być różne – chorzy zgłaszają, że duszności i zmęczenie towarzyszą im wiele tygodni po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. Wejście po schodach czy wizyta w sklepie mogą ich na kilka dni przykuć do łóżka, ponieważ nawet taki wysiłek bardzo ich osłabia.

Długi COVID: objawy

Rząd Wielkiej Brytanii, na podstawie konsultacji z ekspertami, opublikował listę objawów długiego COVID-u. Wśród nich znalazły się:

Objawy ze strony układu oddechowego: przewlekły kaszel i duszności

Problemy ze zdrowiem płuc: stany zapalne i blizny w płucach

Problemy z sercem, w tym uczucie ucisku w klatce piersiowej, niewydolność serca, blizny w mięśniu sercowym

Przedłużająca się utrata lub zmiana zapachu i smaku

Problemy ze zdrowiem psychicznym, takie jak depresja, lęk i trudności poznawcze

Stany zapalne organizmu i spowodowane nimi bóle mięśni i stawów, problemy żołądkowo-jelitowe

Przewlekłe bóle głowy

Bardzo duże osłabienie, zmęczenie, senność, ale i problemy z zasypianiem

Zaburzenia czynności wątroby i nerek

Zaburzenia krzepnięcia krwi

Problemy z funkcjonowaniem węzłów chłonnych

Pojawianie się na skórze wysypki

W sumie takich objawów jest ponad 16, wśród nich znalazły się również: wypadanie włosów, a także jeden z objawów skórnych, czyli tzw. covidowe palce, które swoim wyglądem przypominają odmrożenia – to sinawe, fioletowawe guzki, w miejscu których – gdy już znikną – zaczyna łuszczyć się skóra.

Co więcej, obecnie naukowcy z Glasgow prowadzą badanie skierowane właśnie na poznanie objawów długiego COVID-u, przyczyn, dla których u jednych osób utrzymuje się on dłużej, u innych nie. Dopiero teraz – po roku od wybuchu pandemii – możliwe jest dokładniejsze przyjrzenie się temu zagadnieniu.

Długi COVID-19: jak go wyleczyć?

Jak postępować, gdy objawy COVID-19 utrzymują się bardzo długo? Matthew Knight, lekarz, który prowadzi klinikę właśnie dla osób z długotrwałymi skutkami ubocznymi zakażenia koronawirusem zauważa, że najważniejsze jest utrzymywanie stałego kontaktu ze swoim lekarzem rodzinnym i monitorowanie stanu zdrowia. Podkreśla również, że sami lekarze nie powinni obawiać się przyjmowania pod opiekę pacjentów z długim COVID-em, że mają wystarczające kompetencje ku temu, by pomóc im w chorobie. Według Knighta najważniejsze jest dokładne wysłuchiwanie pacjenta podczas każdej wizyty, dokumentowanie zgłaszanych objawów – ich zmian, a także podejmowanie decyzji na temat ewentualnej hospitalizacji pacjenta lub skierowania go do innego specjalisty, np. pulmonologa.

Z kolei profesor Nisreen Alwan z Uniwersytetu w Southampton, która zresztą sama doświadcza konsekwencji długotrwałego COVID-u, podkreśla, że konieczne jest dołączenie tego typu przypadków do ogólnych statystyk związanych z koronawirusem, tych dotyczących ilości zachorowań i zgonów nim spowodowanych. Inaczej utracona zostanie szansa na to, by móc dokładnie określić, jak często występuje długi COVID.

A co powoduje, że jedne osoby zmagają się z objawami choroby nawet 3 miesiące, gdy u większości występują one do dwóch tygodni? Tego naukowcy jeszcze nie wiedzą.

