Nawet 15 proc. sportowców ma długotrwałe problemy zdrowotne po COVID-19

Łagodne lub bezobjawowe przejście COVID-19 nie gwarantuje szybkiego powrotu do formy. Czescy lekarze alarmują, że od 10 do 15 procent profesjonalnych sportowców ma długotrwałe problemy już po pokonaniu koronawirusa. Od marca 2020 roku w ośrodku medycznym Czeskiego Związku Sportowego przeprowadzono około 3 tysięcy testów na przedstawicielach różnych dyscyplin. Wielu z nich, choć COVID-19 przeszło bardzo łagodnie lub bezobjawowo, ma ogromne problemy z powrotem do dawnej dyspozycji. – Zespół postcovidowy dotyka nawet 15 procent profesjonalnych sportowców, którym pomagamy w wejściu w reżim treningowy. Nie mamy jednak żadnej pewności, czy będą oni w stanie osiągać takie wyniki, jak przed chorobą.

Powrót do formy po COVID-19

Sportowcy skarżą się na przemęczenie, trudności oddechowe, bóle głowy i mięśni, a w jednym przypadku doszło do zapalenia osierdzia. W ośrodku mamy dwie osoby z nawracającą chorobą COVID-19, z czego u jednej z nich rozwinęła się mononukleoza. Sportowców, którzy pokonali koronawirusa, zachęcamy więc do regularnego monitorowania stanu zdrowia – powiedział dr Jaroslav Vetvicka. Czescy lekarze, podkreślając nieobliczalność SARS-CoV-2, zachęcają sportowców do szczepień w pierwszym możliwym terminie.

