W których aptekach można się już zaszczepić przeciwko COVID-19? Mapa otwartych punktów

Pierwsze w Polsce szczepienie przeciwko koronawirusowi, które wykonano na terenie apteki, odbyło się w Działdowie w jednej z placówek należących do sieci franczyzowej. Do tej pory mniej niż 400 aptek dołączyło do Narodowego Programu Szczepień. Najwięcej z nich powstało do tej pory w Małopolsce, na Śląsku, w województwie łódzkim i wielkopolskim a najmniej – na Warmii i Mazurach, w województwie lubuskim, podlaskim i zachodniopomorskim.

Mapa punktów szczepień w aptekach. Sprawdź, gdzie możesz się zaszczepić na COVID-19

Pełną listę aptek, w których można się już zaszczepić, udostępnia Ministerstwo Zdrowia za pośrednictwem interaktywnej mapy na dedykowanej stronie.

Jak zapisać się na szczepienie w aptece? Wystarczy osobiście skontaktować się z wybranym Aptecznym Punktem Szczepień albo skorzystać ze standardowych metod rejestracji, np. dzwoniąc na całodobową infolinię 989, wysyłając SMS o treści SzczepimySie na numer 64 908 556 lub 880 333 333, lub też dokonać e-Rejestracji (m.in. za pomocą Profilu Zaufanego).

Jak wygląda szczepienie przeciwko COVID-19 w aptece?

Procedura wygląda tak samo, jak w przypadku pozostałych metod dostępnych w ramach Narodowego Programu Szczepień. Osoby, które dokonują szczepień w aptekach, przeszły specjalne szkolenia. Część placówek oferuje możliwość przyjmowania jednodawkowej szczepionki Johnson & Johnson (Janssen), w wielu punktach można jednak zaszczepić się preparatami dwudawkowymi.

Farmaceuci ostrzegają się nawzajem, że apteki, które nie mają umowy na utylizację opadów, a chcą oferować klientom możliwość szczepień, mogą mieć problemy z uzyskaniem zapłaty za szczepienia od NFZ (za każde szczepienie wykonane w aptece dana placówka otrzymuje 61,24 zł – dla pacjentów szczepienia są bezpłatne).

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym szczepień w aptekach, placówki muszą nie tylko wygospodarować osobne, odpowiednio przygotowane pomieszczenie i mieć pełne wyposażenie przeciwwstrząsowe, ale także dysponować miejscem na odpady medyczne oraz rejestrować dane dotyczące zaszczepionych osób.

