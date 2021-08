Pielęgniarka zaszczepiła na COVID 9 tys. osób... solą fizjologiczną. Skandal w Niemczech

Do zdarzenia doszło pomiędzy 5 marca a 20 kwietnia 2021, ale dopiero w zeszłą sobotę 40-letnia pielęgniarka z Roffhausen nieopodal Wilhelmshaven w północno-zachodniej części Niemiec przyznała się do popełnionego czynu koledze z pracy. Zaczęło się od tego, że upuściła fiolkę ze szczepionką firmy Pfizer/BioNTech, a jej zawartość wypełniła solą fizjologiczną, by nikt nie zauważył, co się stało. Sytuacja miała powtarzać się wielokrotnie.

Kobietę natychmiast zawieszono w pełnieniu obowiązków, a lokalne służby wszczęły śledztwo i zaczęły wzywać do ponownego stawienia się na szczepienia osoby, które wcześniej korzystały z usług nieprofesjonalnej pielęgniarki. Ustalono, że około 9 tys. pacjentów mogło nie otrzymać prawidłowych dawek szczepionki przeciwko COVID-19 i powinno ponownie wstawić się do punktów szczepień.

Sól fizjologiczna zamiast szczepionki na COVID-19. Fala oburzenia w Niemczech

Pielęgniarka kilkukrotnie zmieniała zeznania, a funkcjonariusze policji ostatecznie uznali, że o konieczności przyjęcia po raz kolejny szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 należy poinformować około 8,6 tys. pacjentów. Daniela Bahrens odpowiedzialna za służbę zdrowia w Dolnej Saksonii oficjalnie ogłosiła, że jest „oszołomiona i wstrząśnięta” tym, co się stało.

Sven Ambrosy, starosta powiatu Friesland, zapewnił, że „nie można wykluczyć, że wśród nas są osoby, które podczas szczepień przeciwko COVID-19 mogły otrzymać sól fizjologiczną zamiast szczepionki”.

Lokalne władze zachęcają z tego powodu wszystkich mieszkańców okolicznych terenów, którzy szczepili się pomiędzy 5 marca a 20 kwietnia, do zgłaszania się na dodatkowe szczepienia.

