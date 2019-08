Masz bardzo bolesne miesiączki? Nie próbuj robić TEJ rzeczy

Pewna pielęgniarka z Seattle podzieliła się na portalu społecznościowym informacją o tym, że w szpitalu, w którym pracuje, spotkała się z przypadkami dwóch kobiet próbujących doprowadzić do wcześniejszego zakończenia miesiączki... odkurzaczem. Obie sytuacje miały miejsce w przeciągu zaledwie jednego tygodnia.

Niebezpieczeństwo czai się w odkurzaczu

W uzupełniających wpisach pielęgniarka wyjaśniła, że kobiety, które podjęły próbę takiego zabiegu były w wieku 19 i 23 lat. Musiały zostać przyjęte do szpitala. „Miały szczęście, że nie umarły” – dodała pielęgniarka.

Okres ma własny, stały przepływ, który jak najbardziej jest tolerowany przez kobiece ciało. Podciśnienie zwiększa ten przepływ o ponad 1000 razy, czego już z kolei organizm nie toleruje, a zatem taka procedura wywołuje dla niego szok.

Czytelnicy nie dowierzali, że kobiety próbują w ten sposób skrócić okres.

Ginekolog dr Alex Eskander powiedział, że taka praktyka może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym infekcji. Specjalista dodał również, że kobiety często próbują regulować okresy z wykorzystaniem tabletek hormonalnych. Z kolei jeśli miesiączka już się rozpoczęła, przyjmowanie ibuprofenu może pomóc sprawić, że przepływ krwi będzie łatwiejszy do opanowania. Ponadto orgazmy powodują skurcze mięśni macicy, co może pomóc w wydalaniu krwi z organizmu. Poinformował, że trend związany z użyciem m.in. odkurzacza był rzeczywiście praktykowany już wcześniej.

To wcale nie jest nowym pomysłem

Autorka książki „A Woman's Book of Choices” Carol Downer wyjaśniła na łamach lektury, że taka technika została opracowana przez grupę feministek w latach 70. Kobiety korzystały wówczas nawet ze specjalnego urządzenia. Miały wykonywać je w domu m.in. ze słoika, gumowego korka i rurki. Schemat jego działania miał opierać się na wytwarzaniu próżni.

Lekarze przestrzegają, aby nie podejmować takich praktyk, ponieważ są one wysoce niebezpieczne dla zdrowia i prowadzą do uszkodzeń w bardzo delikatnych częściach układu rozrodczego.

